Meri Brown de Sister Wives montre sa nouvelle coupe de cheveux courte après avoir été accusée d’avoir « escroqué les fans » dans le scandale LuLaRoe

Meri Brown de SISTER Wives a montré sa nouvelle coupe de cheveux courte après avoir été accusée d’avoir « escroqué les fans » dans le scandale LuLaRoe.

Méri, 50 ans, a partagé ce qu’elle « Les vendredis entre amis » étaient comme sur Instagram.

5 Merri Brown a eu une conversation vidéo avec Jenn Sullivan Crédit : Instagram/@therealmeribbrown

5 Meri Brown a dévoilé sa nouvelle coupe de cheveux Crédit : Instagram/@therealmeribbrown

Les Sœur Épouses star avait obtenu une coupe, lissé ses cheveux et coupé les mèches juste au niveau de ses épaules.

Les cheveux de Meri étaient beaucoup plus longs et bouclés auparavant.

La star de télé-réalité était glamour pour son chat vidéo avec Jenn Sullivan alors qu’elle était vêtue d’un pull bleu.

Vers la fin de la vidéo, Meri a mentionné le nouveau relooking alors qu’elle se peignait les cheveux avec ses mains.

Jenn a dit en plaisantant: « Vous n’avez pas grand-chose à couper. »

Les fans dans les sections de commentaires ont partagé à quel point ils « aimaient » la « coupe de cheveux » de Meri.

LE CONTRE-JEU

Meri et Christine Brown, 49 ans – qui sont tous les deux mariés à Marron Kody – ont été critiqués pour avoir arnaqué des fans en travaillant pour la société de vêtements LuLaRoe.

Au milieu des affirmations selon lesquelles l’entreprise est une « secte », LuLaRoe est devenue la sujet d’un récent documentaire série intitulée LuLaRich.

De nombreuses personnes ont exprimé leur aversion pour la marque après que les docuseries d’Amazon, LuLaRich, aient offert aux fans un aperçu approfondi de l’entreprise, ainsi que des personnes qui y travaillent.

Parmi les conclusions du doc, d’anciens représentants des ventes se sont manifestés et ont révélé que l’entreprise les avait laissés en ruine financière lorsqu’ils n’étaient pas en mesure de vendre les marchandises qu’ils étaient obligés d’acheter.

Au fil des ans, Meri et Christine ont donné aux fans un aperçu de leurs placards en faisant la promotion de LuLaRoe sur les réseaux sociaux.

Les stars de Sister Wives avaient régulièrement modelé des vêtements de l’entreprise et promu la marque en utilisant des hashtags.

Bien que Meri et Christine n’aient pas été mentionnées dans le document, de nombreux fans de Sister Wives blâment maintenant les stars de la télévision pour le succès de l’entreprise.

VENIR À LA DÉFENSE

Au milieu du contrecoup, la fille de Christine Mykelti travaille également pour LuLaRoe et a même défendu l’entreprise sur les réseaux sociaux.

Mykelti a écrit sur Instagram : « Le documentaire a été édité autant qu’il a pu pour saigner le drame. Les informations qu’il contient sont toutes anciennes. LLR ne ment pas à ses nouveaux détaillants.

« Je n’ai pas du tout été mal informé quand j’ai rejoint. Ce sont des gens qui essaient de blâmer les autres pour leur propre échec. »

Meri a semblé défier les nouvelles choquantes alors qu’elle disait qu’elle était « fier » de travailler pour la société de marketing multi-niveaux.

La star de la télévision a ajouté: « Je suis bruyant et fier LuLaRoe. Je suis reconnaissant d’avoir une entreprise comme celle-ci avec laquelle m’impliquer, une entreprise inondée de femmes et d’hommes qui s’entraident, une entreprise qui veut me voir réussir , une entreprise dont les propriétaires prient quotidiennement pour chacun de nous, une entreprise intègre.

Elle a conclu : « Je ne vais nulle part, LuLaRoe ne va nulle part, nous sommes là pour le long terme, et nous en sommes heureux !

En plus de Meri et Christina, Kody, 52 ans, est également marié à Robyn, 42, et Janelle, 52.

5 Meri Brown photographiée avant sa nouvelle coupe de cheveux Crédit : Instagram/@therealmeribbrown

5 Christine Brown a également été accusée d’avoir « escroqué les fans » Crédit : Instagram @christine_brownsw

5 Kody Brown photographié avec ses autres femmes Crédit : TLC