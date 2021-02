La star de SISTER Wives, Meri Brown, dit qu’elle veut élever sa fille gay Mariah dans une «culture différente» de son éducation stricte.

La femme de 50 ans, qui a grandi dans un foyer polygame, a déclaré qu’elle ne voulait pas que sa fille se sente «dans une boîte», comme elle l’a fait.

Dans un nouveau clip de l’épisode Sister Wives de dimanche, la star de télé-réalité a parlé de la vie qu’elle et son mari Kody, ainsi que ses trois autres épouses, ont essayé de créer pour leurs 18 enfants combinés.

La fille de Meri et Kody, Mariah Brown, a révélé lors d’une récente visite qu’elle et sa fiancée Audrey Kriss quittaient Chicago, dans l’Illinois, et retournaient dans l’Utah pour se rapprocher de leur famille.

Parlant du déménagement, Meri a confié aux caméras: «J’adore qu’ils aient cette expérience de vivre à Chicago. Et c’est juste une expérience amusante et différente.

« Ce n’est pas quelque chose que j’ai jamais pu faire. »

Meri, qui a divorcé de Kody en 2014 afin qu’il puisse épouser la quatrième épouse Robyn, a expliqué qu’elle avait voulu créer «une culture différente» pour les enfants de ce qu’elle avait.

Donnant un aperçu de la façon dont elle a grandi, elle a déclaré: «Même si c’était comme la culture polygame, la culture dans laquelle j’ai grandi était: vous devez vous marier quand vous êtes jeune, et vous devez avoir des enfants, et vous devez être silencieux sur qui vous êtes, et il vous suffit de rester dans cette petite boîte. «

Elle a poursuivi: «Nous avons essayé de créer« vous pouvez faire tout ce que vous voulez »pour nos enfants.»

«Et Mariah le fait», a ajouté la fière maman.

Meri et Kody se sont mariés en 1990 et trois ans plus tard, l’épouse sœur Janelle a rejoint leur maison, suivie en 1994 par Christine, et en 2010, Robyn a rejoint la famille Brown en tant que quatrième épouse de Kody.

Kody a divorcé de Meri afin d’épouser Robyn afin qu’il puisse adopter ses trois enfants d’une relation précédente.

Le soleil a récemment rapporté comment Kody, Robyn et leurs cinq enfants se sont isolés dans leur manoir de 890 000 $ juste à l’extérieur de Flagstaff, en Arizona.

Début décembre, The Sun a révélé Kody fait une rare visite à sa femme Janelle, 50 ans, et leur fille Savannah, 16 ans, dans leur maison de location à un étage.

Mais il n’a pas réussi à se rendre sur Meri, qui habite juste en bas de la rue.