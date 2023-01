Meredith Marks taquine les retrouvailles surprenantes de la saison 3 de ‘RHOSLC’ (exclusif) – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Crédit d'image : bravo

Fans de Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City doivent se préparer mentalement pour la réunion de la saison 3, qui débutera le mercredi 25 janvier, car HollywoodLa Vie membre de la distribution OG récemment interviewé Meredith Des marqueset elle nous a dit que pendant qu’elle s’excusait de la part de son amie récurrente, Lisa Barlow, lors des retrouvailles, elle est partie du tournage ce jour-là en se sentant “confuse”. Donc, fondamentalement, ça va être un parcours cahoteux pour tout le monde à la maison.

Comme les fans doivent le savoir, Meredith et Lisa se sont disputées la saison dernière, après que Lisa a été surprise en train de faire exploser Meredith pendant un moment de micro chaud. Ils sont en désaccord depuis, mais cela n’a pas surpris Meredith. Lors d’un récent épisode de la Faites attention Puh-Lease ! podcast, elle a dit, “Je ne suis pas entièrement surprise [our feud has lasted this long] parce que j’ai vu comment Lisa en veut aux autres dans leur situation et n’aime pas vraiment assumer la responsabilité de ce qu’elle fait.

“Cela a pris un moment – ​​j’ai obtenu des excuses lors de la réunion – mais il lui a fallu un moment pour se rendre à un lieu de responsabilité, et il a fallu beaucoup de coaching de la part de nos amis. Ils étaient comme, ‘Arrêtez de dire mais dans toutes les excuses'”, nous a dit Meredith avant de dire qu’elle a “en quelque sorte abandonné” sa colère face à la situation depuis lors. Mais quand même, a-t-elle dit, « Toutes les relations ne durent pas éternellement, et [our friendship] peut avoir suivi son cours ».

Un autre sujet qui sera abordé lors de la réunion est bruyère gayl’oeil au beurre noir. Mais ne retenez pas votre souffle pour la pleine vérité. Meredith a expliqué : « Je ne [know what happened]. J’ai un indice, mais je n’étais pas là et je ne l’ai pas vu arriver, et je ne l’ai pas fait… Je pense qu’elle a beaucoup bu, et je pense que les choses étaient en quelque sorte [goofy] cette nuit-là en général… Et je pense qu’il y a eu un accident.

“Je pense que tu vas [get more answers at the reunion]”, a-t-elle dit, mais elle a rapidement ajouté :” Je ne sais pas si vous y arriverez, mais je pense que vous aurez un peu plus de paix là-dessus. “

Jen Shah n’a évidemment pas assisté à la réunion – elle a annoncé qu’à peu près au moment où le casting a filmé la spéciale – et Meredith a déclaré que l’absence de Jen était “vraiment surprenante”. Il y aura toujours “un certain niveau de résolution” pour les fans, a-t-elle dit, mais aussi de la “confusion”. Considérez-nous comme intrigués.

Pour entendre ce que Meredith avait à dire d’autre sur la saison et les prochaines retrouvailles / l’avenir de l’émission, écoutez l’épisode complet du podcast ci-dessus ou sur Apple Podcasts et Spotify.

Vouloir plus? Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City la réunion débute plus tard ce soir, le 25 janvier, à 20h sur Bravo. La partie 2 sera diffusée le 1er février et la partie 3 le 8 février.

