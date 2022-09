Mère, tout-petit donne des bouchons d’oreille, des notes désolées aux passagers à l’avance

Une mère et son fils de 20 mois ont conquis les cœurs sur Internet après le geste sain qu’ils ont montré sur un vol sur lequel ils voyageaient. Afin de ne gêner aucun des autres passagers, le duo mère-fils a distribué des sacs-cadeaux aux passagers, qui contenaient également un écouteur.

Il est assez courant que les dépliants rencontrent un tout-petit qui ne voulait tout simplement pas embarquer sur le vol. En conséquence, le voyage est plongé dans des cris et des cris auxquels aucun voyageur ne s’est inscrit avant de monter à bord.

Wang, qui volait avec son fils dans un vol, craignait que son fils ne cause des perturbations. En conséquence, peu de temps après avoir embarqué sur le vol, Wang et son fils ont distribué un sac cadeau contenant une lettre d’excuses avec un personnage de dessin animé dessiné dessus. Le sac contient également une paire d’écouteurs à utiliser par les passagers et quelques bonbons.

“Mon fils a 20 mois et peut devenir incontrôlable et pleurer, j’ai peur qu’il ne dérange les autres passagers, alors je ferais mieux de leur rappeler avant le vol”, a déclaré Wang au South China Morning Post. Wang pense que si les parents montrent une certaine gratitude envers les autres passagers et présentent des excuses, il leur sera plus facile de voyager avec leurs enfants.

Le geste réconfortant capturé dans une vidéo montre Wang et son enfant marchant dans l’allée de l’avion, juste avant que l’avion ne soit sur le point de décoller. On voit son fils distribuer le sac de cadeaux. Le clip a été partagé sur les plateformes de médias sociaux en Chine, y compris Weibo, où il a surpris environ 57 000 vues.

Les utilisateurs ont été impressionnés par le duo et ont inondé la section des commentaires de réactions chaleureuses. “Si je rencontre une expérience aussi douce et sincère, je pense que cela ferait ma journée”, a déclaré un utilisateur. Un autre a déclaré: “Wang est une mère très civilisée et décente, et son enfant grandira aussi.”

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici