Mère, sept enfants meurent dans un incendie en France

Huit personnes sont mortes dans un incendie dans la ville française de Charly-sur-Marne lundi.

Les victimes étaient une mère et ses sept enfants.

Le mari de la femme a été blessé, mais a été secouru par les pompiers.

Une mère et ses sept enfants âgés de 2 à 14 ans sont décédés lundi après qu’un sèche-linge défectueux a apparemment incendié leur maison dans l’est de la France, ont annoncé les autorités.

L’incendie, le plus meurtrier de ce type impliquant des enfants en France depuis une décennie, s’est déclaré peu après minuit dans la maison familiale louée à Charly-sur-Marne, une ville située à environ 80 km à l’est de Paris, en Champagne.

La mère et ses enfants ont été asphyxiés par la fumée noire qui remplissait leur logement alors qu’ils étaient piégés dans le grenier, a indiqué à l’AFP le procureur local Julien Morino-Ros.

L’origine de l’incendie semble avoir été un sèche-linge défectueux au rez-de-chaussée de la maison, a-t-il déclaré.

Des voisins ont appelé les pompiers pour signaler l’incendie juste avant minuit GMT.

Le mari de la femme, père de trois des enfants, a été sauvé par un pompier qui habite à proximité et qui est intervenu avant l’arrivée de ses collègues, ont indiqué des responsables.

Le père a subi des brûlures graves mais ne mettant pas sa vie en danger et a été transporté à l’hôpital.

Selon le procureur, il avait tenté d’éteindre le feu et dit à sa femme et aux enfants – cinq filles et deux garçons – de se réfugier des flammes dans leur grenier aménagé au deuxième étage.

“Nous avons vu l’horreur”

Mais ce mouvement est devenu tragique alors que de plus en plus de fumée noire s’élevait à travers l’escalier.

Les pompiers ont eu du mal à faire passer des échelles jusqu’aux fenêtres du haut de la maison, en raison de l’étroitesse de la rue où elle se situe au centre du village de 2 600 habitants.

Les stores électriques ont été bloqués en raison d’une coupure de courant déclenchée par l’appareil défectueux, ce qui a encore plus gêné les efforts de sauvetage, a déclaré le procureur.

Les huit victimes sont mortes d’un empoisonnement par la fumée et non de brûlures, a-t-il ajouté.

“J’espère de tout mon cœur qu’ils n’ont rien senti ni rien vu”, a déclaré Sylvie Corre, l’épouse du propriétaire de la maison.

Elle a ajouté:

Nous étions là dans la rue toute la nuit et nous avons vu l’horreur.

Elle a déclaré que le père de 40 ans travaillait pour la petite entreprise de production de champagne de la famille Corre et était un “excellent employé”.

Sa femme, également dans la quarantaine, était une mère à plein temps.

Corre a déclaré que la maison répondait aux normes de sécurité. “Évidemment, il y aura une enquête technique et tout est possible”, a-t-elle déclaré.

Le procureur a déclaré qu’il n’y avait aucune indication précoce de problèmes de sécurité avec la maison, bien qu’elle soit “un peu vieille”.

Il a fallu plusieurs heures à 80 pompiers pour éteindre l’incendie de la maison,

Les résidents d’une maison voisine qui a été endommagée par l’incendie ont été évacués de leur domicile et les pompiers ont bloqué la rue aux badauds.

Evelyine Renaud, une habitante du quartier a déclaré :

Je viens de voir de la fumée, beaucoup de fumée. Ces pauvres enfants.

Une autre voisine, qui ne s’appelait que Nadine, a déclaré qu’elle voyait souvent la mère chercher ses enfants à l’école. “J’ai vraiment aimé cette famille”, a-t-elle déclaré.

Les élèves et les enseignants des écoles pour enfants bénéficiaient d’un soutien psychologique, a déclaré Catherine Albaric-Delpech, responsable de l’éducation régionale.

“Ce n’est pas grand-chose quand on considère le drame qui s’est produit ici”, a-t-elle déclaré.

La tragédie a été le pire incident de ce type en France depuis 2013, lorsque cinq enfants âgés de deux à neuf ans ont été asphyxiés dans un incendie accidentel, également dans le nord de la France.

Dans le dernier accident similaire en date, 10 personnes dont quatre enfants sont décédées en décembre 2022 dans un immeuble de sept étages en cours de rénovation dans un quartier populaire de Vaulx-en-Velin, près de la ville du sud-est de Lyon.