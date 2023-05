Mère – NBC New York

La mère d’une fillette de 8 ans décédée sous la garde de la patrouille frontalière a déclaré vendredi que les agents avaient ignoré à plusieurs reprises les demandes d’hospitalisation de sa fille médicalement fragile car elle ressentait des douleurs dans les os, avait du mal à respirer et était incapable de marcher.

Les agents ont déclaré que le diagnostic de grippe de sa fille ne nécessitait pas de soins hospitaliers, a déclaré Mabel Alvarez Benedicks lors d’un entretien téléphonique émouvant. Ils savaient que la jeune fille avait des antécédents de problèmes cardiaques et d’anémie falciforme.

« Ils ont tué ma fille, car elle a passé près d’un jour et demi sans pouvoir respirer », a déclaré la mère. « Elle a pleuré et supplié pour sa vie et ils l’ont ignorée. Ils n’ont rien fait pour elle.

La jeune fille est décédée mercredi lors de ce que sa mère a déclaré être le neuvième jour de la détention de la famille par la patrouille frontalière. Les personnes ne doivent pas être détenues plus de 72 heures conformément à la politique de l’agence, une règle qui est violée pendant les périodes de pointe.

Le récit est presque certain de soulever des questions quant à savoir si la patrouille frontalière a correctement géré la situation, le deuxième décès d’enfant en deux semaines après une ruée vers le passage illégal de la frontière qui a mis à rude épreuve les installations de détention.

Roderick Kise, porte-parole de l’agence mère de la patrouille frontalière, Customs and Border Protection, a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter au-delà d’une déclaration initiale car le décès faisait l’objet d’une enquête ouverte. Dans cette déclaration, le CBP a déclaré que la jeune fille avait subi « une urgence médicale » dans une station de Harlingen, au Texas, et était décédée plus tard dans la journée dans un hôpital.

Alvarez Benedicks, 35 ans, a déclaré qu’elle, son mari et ses trois enfants, âgés de 14, 12 et 8 ans, avaient traversé la frontière vers Brownsville, au Texas, le 9 mai. Après qu’un médecin eut diagnostiqué la fillette de 8 ans, Anadith Tanay Reyes Alvarez, avec grippe, la famille a été envoyée à la station de Harlingen le 14 mai. On ne sait pas pourquoi la famille a été détenue si longtemps.

Anadith s’est réveillée son premier jour à la gare de Harlingen avec de la fièvre et avait mal à la tête, selon sa mère, qui a déclaré que la gare était poussiéreuse et sentait l’urine.

Lorsqu’elle a signalé la douleur osseuse de sa fille à un agent, elle a dit qu’il avait répondu : « ‘Oh, votre fille grandit. C’est pourquoi ses os lui font mal. Donnez-lui de l’eau.

« Je l’ai juste regardé », a déclaré Alvarez Benedicks. « Comment saurait-il quoi faire s’il n’est pas médecin? »

Elle a dit qu’un médecin lui avait dit que la douleur était liée à la grippe. Elle a demandé une ambulance pour emmener sa fille à l’hôpital pour des difficultés respiratoires mais a été refusée.

« J’avais l’impression qu’ils ne me croyaient pas », a-t-elle déclaré.

Anadith a reçu des liquides salins, une douche et des médicaments contre la fièvre pour réduire sa température, mais ses problèmes respiratoires ont persisté, a déclaré sa mère, ajoutant qu’un mal de gorge l’empêchait de manger et qu’elle avait cessé de marcher.

À un moment donné, un médecin a demandé aux parents de revenir si Anadith s’évanouissait, a déclaré Alvarez Benedicks. Leur demande d’ambulance a de nouveau été refusée lorsque sa tension artérielle a été vérifiée mercredi.

Une ambulance a été appelée plus tard dans la journée après qu’Anadith soit devenue molle et inconsciente et que du sang soit sorti de sa bouche, a déclaré sa mère. Elle insiste sur le fait que sa fille n’avait aucun signe vital au poste de patrouille frontalière avant de partir pour l’hôpital.

La famille séjourne dans un refuge pour migrants de McAllen, au Texas, et cherche de l’argent pour amener la dépouille de leur fille à New York, leur destination finale aux États-Unis.

Anadith, dont les parents sont honduriens, est née au Panama avec une cardiopathie congénitale. Elle a subi une intervention chirurgicale il y a trois ans que sa mère a qualifiée de réussie. Cela a inspiré Anadith à vouloir devenir médecin.

Sa mort est survenue une semaine après qu’un garçon hondurien de 17 ans, Ángel Eduardo Maradiaga Espinoza, est décédé sous la garde du Département américain de la santé et des services sociaux. Il voyageait seul.

Une ruée vers la frontière avant l’expiration des limites d’asile liées à la pandémie, connues sous le nom de Titre 42, a exercé une pression extraordinaire. La patrouille frontalière a arrêté en moyenne 10 100 personnes par jour pendant quatre jours la semaine dernière, contre une moyenne quotidienne de 5 200 en mars.

La patrouille frontalière avait 28 717 personnes en garde à vue le 10 mai, un jour avant l’expiration des restrictions d’asile en cas de pandémie, soit le double de deux semaines plus tôt, selon un dossier judiciaire. Dimanche, le nombre de gardes à vue avait chuté de 23% à 22 259, toujours à un niveau historiquement élevé.

La capacité de garde est d’environ 17 000, selon un document gouvernemental l’année dernière, et l’administration a ajouté des tentes géantes temporaires comme celle de San Diego qui a ouvert en janvier avec de la place pour environ 500 personnes.

Dimanche, la durée moyenne de garde à vue était de 77 heures.