Mère Koala blottit son bébé dans un adorable clip, fait fondre le cœur des internautes

Les koalas sont considérés par beaucoup comme l’un des animaux les plus mignons de la planète. C’est ce que prouve cette vidéo d’Australie montrant une maman koala se blottissant contre son bébé. Les internautes ne se lassent pas de cette vidéo réconfortante qui montre l’amour d’une mère envers son bébé. La vidéo a été partagée pour la première fois sur le compte Twitter officiel de Tourism Australia et a enregistré 330,3 000 vues depuis. Les images ont été prises au Wildlife Sydney Zoo en Nouvelle-Galles du Sud, et le nouveau-né koala a été nommé Kimba. Dans la vidéo de 8 secondes, on peut voir la maman koala assise sur une branche d’arbre, serrant étroitement son bébé tout en bâillant et en s’endormant presque.

« Les câlins de Koala font chanter nos cœurs. La saison des koala joey a eu lieu ces derniers mois en Australie. Sur la photo, Kimba et sa mère au Wildlife Sydney Zoo en Nouvelle-Galles du Sud », lit-on dans la légende de la vidéo. Il a également mentionné que la photo avait été cliquée par une personne nommée Renee Howell.

Les commentaires sous la vidéo sont remplis d’amour envers ces adorables petits mammifères. « Si gentil », a déclaré un utilisateur tandis qu’un autre a commenté: « Si mignon. »

Beaucoup ont également pris l’initiative d’éduquer les autres sur ces créatures, car un commentaire indique que les koalas sont visibles sur les collines d’Australie et peuvent être vus en train de manger et de dormir jusqu’à ce qu’ils aient terminé toute verdure sur les arbres.

Les bébés koalas continuent à boire le lait de leur mère jusqu’à l’âge d’environ un an. De plus, les jeunes Koalas restent avec leur maman jusqu’à ce que le bébé de la saison suivante sorte de la poche. L’enfant se dispersera alors et localisera son propre domaine vital. Si une femelle ne se reproduit pas chaque année, le chevreau reste avec elle plus longtemps et a de meilleures chances de vivre seul.

