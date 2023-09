Salman Khan s’intéresse apparemment à son récent échec au box-office lors du lancement de la bande-annonce du film Maujaan de Gippy Grewal.

Salman Khan, qui attend actuellement la sortie de son prochain film Tiger 3, a récemment été vu lors du lancement de la bande-annonce de Maujaan Hi Maujaan de Gippy Grewal, et lors de l’interaction avec les médias lors de l’événement, l’acteur s’est apparemment penché sur ses récents échecs au box-office. .

Lors de l’interaction avec les médias lors du lancement de la bande-annonce Maujaan Hi Maujaan de Gippy Grewal, Salman Khan a qualifié Rs 100 crore de « fond » pour les films et a qualifié Rs 1000 crore de nouvelle référence. L’acteur a déclaré : « Je pense que la barre des 100 crores va être le plus bas maintenant. Tout serait désormais de 400-500-600 et plus pour l’industrie punjabi, l’industrie hindi et toutes les industries. Même les films marathi font ces chiffres. 100 crores ne seront pas une très grosse affaire. Je pense que le seuil devrait être de 1 000 millions pour un film à l’heure actuelle. »

Gippy a déclaré qu’il avait bon espoir que son film Maujaan Hi Maujaan réalise également un exploit au box-office sur la base de la déclaration de Salman. L’acteur pendjabi a déclaré : « Quand nos films rapportaient entre 10 et 15 millions de dollars, nous serions surpris. La dernière fois, lorsqu’on nous a demandé si notre film pouvait rapporter 100 millions de dollars, nous ne savions pas quoi dire. Mais par la grâce de Dieu. , tout s’est bien passé. Si monsieur Salman le dit, alors quelque chose d’énorme va se produire. »

Salman Khan s’est moqué de ses récents échecs au box-office et a déclaré : « Mere pe mat jana bhai, photo pe jana, kyuki mere khud ke prédictions meri films pe nahi chal rahe (Ne vous fiez pas à ce que je dis frère, suivez le film car mes prédictions sur mes propres films ne semblent pas fonctionner) ». Salman faisait allusion à ses précédents albums, comme Radhe, qui n’ont pas eu de bons résultats au box-office.

Pendant ce temps, Salman Khan sera ensuite vu dans le film Tiger 3 qui met également en vedette Katrina Kaif et Emraan Hashmi. Dirigé par Maneesh Sharma, le thriller d’espionnage aura également l’apparition pleine d’action de Shah Rukh Khan dans le film qui devrait sortir en salles à Diwali (12 novembre).

Lire Salman Khan dit que Rs 100 crore est désormais « le plus bas » pour les films, qualifie 1 000 crore de nouvelle référence : « Même le Punjabi, le Marathi… »