Mère, grand-mère perdue dans les décombres

SURFSIDE, Floride – John Paul Rodriguez, six ans, n’arrête pas de dire à son père d’appeler le portable de sa grand-mère disparue.

« Son téléphone portable est peut-être écrasé », lui dit-il, « mais réessayez. »

Elena Blasser, 64 ans, fait partie des 159 personnes toujours portées disparues après qu’un immeuble en copropriété de 12 étages au bord de l’océan dans le comté de Miami-Dade, en Floride, s’est effondré jeudi matin, laissant des dizaines d’habitants piégés. Des efforts de sauvetage étaient en cours, avec des équipages creusant un tunnel à travers les décombres, mais les responsables ont déclaré qu’il était peu probable qu’il y ait des survivants. Au moins quatre personnes ont été confirmées décédées.

Alors que les jours passent sans nouvelles, un sentiment de terreur a envahi le fils de Blasser, Pablo Rodriguez. Elena Chavez, 88 ans, la mère de Blasser et la grand-mère de Rodriguez, est également portée disparue. Elle avait décidé de dormir au-dessus de l’appartement la nuit précédant l’effondrement de l’immeuble.

Jean-Paul sait que sa grand-mère et son arrière-grand-mère étaient dans le bâtiment quand il s’est effondré,et il semble penser qu’ils seront OK. Mais la perte probable ronge Rodriguez. Il avait récemment fini de refaire la surface de la piscine dans son jardin et son petit garçon attendait patiemment que samedi se jette avec eux deux.

« Que vais-je dire à mon fils ? » Rodriguez, 40 ans, a déclaré alors que des larmes coulaient sur ses joues. « Les samedis sont les jours d’Abuela.

Une famille unie se prépare à de mauvaises nouvelles

Après l’effondrement partiel du bâtiment, un énorme nuage de poussière a englouti le quartier de Surfside qui a longtemps été une enclave tranquille pour de nombreuses familles juives et argentines du sud de la Floride, ainsi que pour d’autres Latinos, Américains et résidents internationaux.

Pour Rodriguez, une partie de sa vie s’est également effondrée.

Chaque samedi matin, la sonnette retentissait chez lui.

Le fils de Rodriguez, John Paul, ouvrirait avec enthousiasme la porte pour embrasser Chavez, qu’il appelle « Yeyi », et Blesser, qu’il appelle « Ama ». Les deux ramasseraient le garçon aux yeux écarquillés et le conduiraient dans une boulangerie cubaine locale pour des pastelitos de goyave frais.

Ils passaient la journée à la piscine ou à jouer sur la plage le long des tours Champlain, aujourd’hui à moitié effondrées.

Ils n’ont jamais manqué un samedi.

Les femmes sont nées à Cuba. Chavez a donné naissance à Blesser en 1956, deux ans avant la révolution de Fidel Castro en 1959. La famille a d’abord fui le régime communiste à New York avant de s’installer à Porto Rico au début des années 1960.

Chavez, autrefois institutrice dévouée, a impressionné sa fille, qui est également devenue enseignante.

La famille a déménagé à Miami en 1978, installant des maisons dans un duplex afin que la mère et la fille puissent vivre l’une à côté de l’autre.

Bien que ses parents aient divorcé quand il était enfant, Rodriguez a décrit avoir eu la chance d’avoir une enfance cubano-américaine idyllique à Miami : son Abuelo lui apprenant à jouer au baseball à Tamiami Park, courant derrière le camion de crème glacée avec sa mère, l’odeur du noir de sa grand-mère des haricots.

« Personne ne fait frijoles noirs comme elle le fait », a déclaré Rodriguez. « Elle a essayé d’enseigner à tout le monde et à ma femme aussi, mais pour une raison quelconque, ils n’ont pas le même goût. »

Il y a encore un pot de margarine en plastique dans le réfrigérateur de Rodriguez rempli d’un lot de haricots noirs cuits par Chavez.

Après le divorce, Blasser a élevé deux enfants en tant que mère célibataire avec le salaire d’un enseignant d’une école publique tout en soutenant également deux parents vieillissants.

« Maintenant, je sais pourquoi certains week-ends, nous prenions le pain rassis et allions au canal pour nourrir les canards », a déclaré Rodriguez. « Cela n’a pas coûté d’argent. »

Les sacrifices ont obligé la famille à s’appuyer l’une sur l’autre, a déclaré Rodriguez.

« Si ma mère était assise ici en ce moment, c’est ce qu’elle vous dirait », a-t-il dit, « sa seule mission était que nous soyons unis. »

« Les bâtiments ne font pas que s’effondrer »

Lorsque Rodriguez était au lycée, sa mère a épousé Joseph Blasser, un homme d’affaires juif panaméen qu’elle a rencontré à Miami.

Des années plus tard, après avoir pris sa retraite de l’enseignement, Elena Blasser a vendu sa maison et utilisé ses économies pour réaliser son rêve de toujours de vivre près de l’eau. En 2009, elle et son mari ont acheté l’unité numéro 1211 des Tours Champlain Sud.

« Ma mère adorait la plage. Elle aimait s’asseoir dans l’eau comme une bouée », a déclaré Rodriguez.

Il y avait beaucoup de jours à la plage. Week-ends à la plage. Promenades sur les sables. Chaque mois de juillet, Rodriguez voyageait avec sa famille, dont Blasser et Chavez, sur différents sites tropicaux. Ils ont visité les îles Caïmans, le Mexique et les îles Turques et Caïques.

C’étaient d’autres endroits qu’ils avaient espéré visiter.

Rodriguez a parlé pour la dernière fois à sa mère et à sa grand-mère mercredi vers 19 heures. Il a déclaré que sa mère s’était plainte d’entendre des grondements dans le bâtiment mais n’y pensait pas.

« Ils étaient en parfaite santé et puis cela se produit, le sol vous est enlevé, littéralement », dit Rodriguez. « Chaque fois que je ferme les yeux, je vois les images sur les nouvelles de la tour tomber. À chaque fois. »

Le beau-père de Rodriguez n’a pas été blessé. Joseph Blasser était en voyage d’affaires lorsque sa maison s’est effondrée. Il est revenu jeudi pour trouver sa femme disparue.

Une poursuite contre Champlain Towers Sud a été déposée tard jeudi soir. Le dossier du tribunal alléguait que la copropriété n’avait pas réparé les problèmes structurels et n’avait pas empêché l’effondrement du bâtiment. Bien que la cause de l’effondrement n’ait pas encore été déterminée, USA TODAY a découvert que le bâtiment construit en 1981 coulait depuis les années 1990, selon une étude réalisée par des experts.

Rodriguez a déclaré que sa mère n’approuvait pas la gestion de l’association de copropriété. Mais quel que soit le résultat de l’enquête ou le tsunami attendu de poursuites, Rodriguez a déclaré qu’il se sentait floué. Sa mère et sa grand-mère étaient en parfaite santé.

« Les bâtiments ne s’effondrent pas seulement à Miami », a-t-il déclaré alors que les larmes coulaient sur son visage.

Les membres de la famille soumettent des échantillons d’ADN en attendant les réponses

Vendredi après-midi, Rodriguez s’est rendu au centre communautaire Surfiside qui abritait des personnes évacuées et des familles de personnes disparues depuis la disparition tragique du bâtiment.

Certaines personnes étaient assises sur des chaises pliées, recouvertes de couvertures arborant le blason de la Croix-Rouge américaine. Le son des voix des gens rebondissait sur les murs. Des bénévoles, dont beaucoup venaient de la communauté juive orthodoxe locale, allaient et venaient pour distribuer de la nourriture. Poisson grillé, hamburgers casher, salade de pommes de terre. D’autres ont installé des tentes pour protéger les familles de la pluie et collecter de l’aide.

Rodriguez et sa femme faisaient la queue devant les doubles portes. Il était là pour donner un échantillon d’ADN dans l’espoir que les restes de ses proches puissent être identifiés.

Alors qu’il faisait la queue, un juif hassidique portant un chapeau noir traditionnel s’est approché de lui.

« Avez-vous un endroit où aller pour Shabbat ? » demanda l’homme.

Rodriguez et sa femme ont informé l’homme que la famille n’était pas juive.

« Cela n’a pas d’importance. Nous sommes là pour vous. Si vous avez besoin d’un endroit où aller ce week-end, de vêtements, de nourriture… nous avons de la nourriture pour cinq mois, vous venez ici », a déclaré l’homme avec un fort accent hébreu en anglais.

Les yeux de Rodriguez se sont enflés et l’homme lui a attrapé l’épaule pour le réconforter.

Plus tard, après le prélèvement de son échantillon, Rodriguez et sa femme sont retournés à leur voiture et sont allés chercher leur fils, qui avait passé la journée à jouer chez un ami.

Il y avait beaucoup de questions sans réponse, pensa Rodriguez. Sa mère et sa grand-mère étaient-elles vivantes ? Que s’est-il passé? Qui était responsable ?

Et puis il y avait la question la plus douloureuse, celle à laquelle il ne savait toujours pas comment répondre pour son fils : « Ama et Yeyi viennent demain ?

