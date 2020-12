Une mère et une fille au Royaume-Uni ont heureusement échappé à une explosion de grenade dans leur cuisine. Cela peut sembler étrange aux gens de comprendre comment la grenade a atteint leur cuisine. Mais l’histoire derrière tout cet incident est intéressante.

Jodie Crews, 38 ans, et sa fille Isabella, huit ans, étaient allées sur une plage près de chez eux où elles ont trouvé un objet qu’elles pensaient être un fossile ou un vieil os.

La femme a raconté tout l’incident sur Facebook, partageant des photos de la grenade et de la cuisine endommagée. Dans son message, elle a révélé qu’elle avait posté les photos de l’objet sur des sites fossiles et archéologiques, ajoutant que personne ne lui avait suggéré que ce pourrait être une grenade.

Cependant, beaucoup de gens ont répondu en lui conseillant d’effectuer un test de broche chaude sur l’objet, pensant qu’il s’agissait d’un vomi de baleine. Quand elle a poussé l’objet avec une aiguille chaude, il a explosé. Plus tard, elle a appris qu’il s’agissait d’une grenade érodée de la Seconde Guerre mondiale.

Louant sa fille, Crews a écrit qu’elle a de la chance d’avoir une telle fille. Isabella a crié à l’aide, tandis que sa mère était occupée à éteindre le feu causé par l’explosion. La femme a trempé une serviette dans l’eau pour la jeter sur la grenade qui a explosé.

Pendant ce temps, leurs voisins se sont précipités chez eux et ont appelé les pompiers à l’aide.

Les équipages ont révélé: « Le pompier m’a dit que les grenades avaient une cire autour d’elles et j’avais poussé la goupille à travers celle qui l’a immédiatement enflammée. »

Elle a mis fin à la publication sur Facebook en disant qu’elle ne ramasserait plus jamais rien de la plage à partir de maintenant.

«Ma première pensée a été de sauver ma fille, la maison, les chats et les chiens. Avec ma fille en toute sécurité dans le jardin, je suis retourné en courant à l’étage pour récupérer les chats – nous avons quatre chatons de trois semaines – et j’ai rassemblé nos deux chiens». Courrier en ligne signalé citant les équipages.

La femme a également révélé qu’on lui avait demandé de ne pas boire l’eau des robinets car certains des produits chimiques de la grenade auraient pu les remonter. Elle a dit que sa fille recevait un détecteur de métaux pour Noël, mais maintenant elle pense que la fillette de huit ans devrait plutôt obtenir une Nintendo Switch après cet incident.

Décrivant l’objet, elle a dit qu’il avait d’étranges arêtes dessus et ressemblait à un morceau d’os, ajoutant qu’il était léger et pesait le même poids qu’un sac de sucre. Les équipages ont affirmé que cela ressemblait à un objet métallique et ils l’ont ramené à la maison.