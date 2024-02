Mère et filles parmi neuf blessées par une « substance corrosive »

Par Thomas Mackintosh, Ellie Price et Emily Atkinsonnouvelles de la BBC

Des témoins ont décrit une scène « horrible » après qu’une mère et ses deux filles aient été aspergées dans leur voiture d’une « substance corrosive » dans le sud de Londres.

La famille, trois policiers intervenus et deux autres personnes qui ont tenté d’aider ont été transportés à l’hôpital après l’attaque de Clapham mercredi.

“Nous sommes sortis et avons vu ce type. Il a sorti une fille de la voiture et l’a projetée au sol à deux reprises”, a déclaré un homme qui n’a pas voulu donner son nom.

“En revenant, c’est à ce moment-là que j’ai vu la femme qui avait été attaquée… alors j’ai couru à l’intérieur pour chercher de l’eau et je l’ai simplement aspergée d’eau.

Un homme a été aperçu en train de fuir les lieux et un hélicoptère de la police a été utilisé mercredi soir pour le rechercher.

Marina Ahmad, députée travailliste de Londres pour Lambeth et Southwark, a déclaré qu’il y avait eu un accident de la route sur Lessar Avenue “avec un homme agressant les occupants d’une voiture”.

Huit personnes ont été transportées à l’hôpital – cinq dans un centre de traumatologie majeur et trois dans un hôpital local. Le partenaire du témoin a ensuite été libéré.

Les pompiers de Londres ont confirmé que deux équipes des casernes de pompiers de Clapham et Battersea se sont rendues sur les lieux pour aider à prodiguer des soins d’urgence à la mère et à ses deux enfants.

“La Brigade a été appelée à 19h35 et l’incident était terminé pour les pompiers à 21h21.”

Dans une déclaration commune, les conseillers locaux de Clapham Common, Alison Inglis-Jones et Ben Curtis, ont déclaré qu’eux-mêmes et la communauté dans son ensemble étaient “totalement incrédules et choqués” par ce qui s’était passé.