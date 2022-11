Mère d’une personne disparue tuée au Mexique, 5e en 2 ans

Il y a plus de 100 000 personnes portées disparues au Mexique, et la police manque souvent de temps, d’expertise ou d’intérêt pour rechercher les tombes clandestines où les gangs les enterrent fréquemment.

Le groupe de Vázquez Ramírez lui a rendu hommage lundi, montrant une photo d’elle avec son fils disparu et les mots “Je n’ai pas vécu assez longtemps pour te retrouver”.

Deux cartels – Santa Rosa de Lima et le cartel de Jalisco – ont mené une guerre de territoire pendant des années pour le contrôle de l’État de Guanajuato. Ils tuent des rivaux, enlèvent des victimes et des innocents et cachent leurs corps dans des fosses communes ou des dépotoirs.