Mère d’un enfant de 6 ans qui a tiré sur un professeur en Virginie pour rester en liberté sous caution après avoir échoué aux tests de dépistage de drogues

NEWPORT NEWS, Virginie (AP) — Malgré plusieurs tests de dépistage de drogues ayant échoué, un juge a rejeté jeudi une demande des procureurs visant à révoquer la caution de la mère d’un enfant de 6 ans qui a tiré sur son professeur en Virginie alors qu’elle attend la condamnation d’une prison fédérale. des accusations d’armes à feu selon lesquelles elle aurait consommé de la marijuana alors qu’elle possédait une arme à feu.

Le juge d’instance américain Douglas Miller a déclaré lors d’une audience devant le tribunal de district américain que Deja Taylor pouvait rester en liberté sous caution malgré l’échec des tests de dépistage de drogues parce qu’elle avait fait des efforts pour s’améliorer.

Le fils de Taylor a utilisé son arme pour tirer sur l’enseignante Abby Zwerner dans sa classe de Newport News en janvier. L’enseignant de première année a été grièvement blessé et a subi plusieurs interventions chirurgicales.

Taylor a plaidé coupable en juin pour avoir consommé de la marijuana alors qu’il possédait une arme à feu. Les autorités affirment qu’elle a également menti sur sa consommation de drogue sur un formulaire fédéral de vérification d’antécédents lorsqu’elle a acheté l’arme que son fils avait apportée à l’école.

Un juge avait fixé la date de détermination de la peine au 18 octobre et libéré Taylor sous caution à condition qu’elle se soumette à des tests de dépistage de drogue et reçoive un traitement contre la toxicomanie. Mais Taylor a été testé positif à deux reprises à la marijuana et une fois à la cocaïne, ont écrit les procureurs fédéraux dans un dossier déposé auprès du tribunal ce mois-ci. Elle a également raté deux tests de dépistage de drogues et deux séances de traitement pour toxicomanie, ont-ils indiqué.

« Ces violations sont graves et remettent en question le danger que représente l’accusé pour la communauté, le respect de la loi et les ordonnances de cette Cour », ont écrit les avocats adjoints américains Lisa McKeel et Peter Osyf.

James Ellenson, avocat de Taylor, s’est prononcé contre l’incarcération, affirmant que Taylor avait réalisé « des développements positifs substantiels ».

Elle a subi quatre autres tests de dépistage de drogues depuis le 25 août, a déclaré Ellenson. Et bien qu’ils aient été positifs à la marijuana, « les niveaux diminuent et montrent que Mme Taylor s’abstient de cette drogue », a écrit Ellenson dans un dossier judiciaire.

Après que le juge a statué jeudi que Taylor pouvait rester libre sous caution, l’avocat Gene Rossi, qui représente également Taylor, a déclaré qu’elle « avait de nombreux défis dans sa vie, y compris sa lutte contre la dépendance ».

« Elle est en difficulté, comme des millions d’autres citoyens aux États-Unis », a déclaré Rossi. « Nous espérons que la compassion dont le juge lui a fait preuve aujourd’hui se répétera lors de sa condamnation en octobre. Miss Taylor a une incroyable sympathie pour l’enseignant qui a été abattu par son garçon de 6 ans.

Dans le cadre d’un accord de plaidoyer dans cette affaire, les procureurs ont convenu de demander au juge une peine de 18 à 24 mois de prison.

La marijuana est légale dans de nombreux États américains, dont la Virginie. Mais il s’agit toujours d’une substance contrôlée en vertu de la loi américaine, qui interdit généralement la possession d’armes à feu par quelqu’un qui a été reconnu coupable d’un crime, qui a été interné dans un établissement psychiatrique ou qui utilise illégalement des substances contrôlées, entre autres.

Les autorités ont trouvé de la marijuana dans les maisons où résidait Taylor lors des perquisitions qui ont suivi la fusillade à l’école primaire de Richneck.

Pendant ce temps, Taylor risque toujours d’être condamné pour une accusation d’État de négligence envers les enfants, qui a été déposée après la fusillade. Cette condamnation est prévue pour le 27 octobre. Dans cette affaire, les procureurs ont accepté de demander une peine conforme aux directives de l’État, qui ne devrait pas dépasser six mois. Les procureurs ont également accepté d’abandonner l’accusation de délit de stockage imprudent d’une arme à feu.

Zwerner, l’enseignant qui a été abattu, poursuit le système scolaire pour 40 millions de dollars. Elle accuse les administrateurs de l’école de négligence grave et d’avoir ignoré les multiples avertissements le jour de la fusillade selon lesquels le garçon avait une arme à feu à l’école.

The Associated Press