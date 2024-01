Mère d’un enfant, 26 ans, montre courageusement ses horribles blessures après que son nez ait été arraché par un chien lors d’une attaque terrifiante

AVERTISSEMENT : CONTENU GRAPHIQUE

Jordan Wilson a été attaqué par un chien en 2022 et a subi d'horribles blessures

Son nez a été arraché par le chien qui appartenait à un ami de la famille

Près de deux ans plus tard, elle a subi plusieurs interventions chirurgicales et partage son rétablissement.







Une femme a documenté son courageux rétablissement après avoir subi d’horribles blessures au visage lorsque son nez a été arraché par un chien lors d’une attaque terrifiante.

Jordan Wilson, 26 ans, a subi 10 interventions chirurgicales exténuantes après avoir été sauvagement attaquée par un Boerboel lors d’une attaque anormale en avril 2022 – et en cours de route, elle a acquis une célébrité sur les réseaux sociaux en parlant franchement de son voyage en ligne.

La mère et son petit ami résidaient chez son frère et sa petite amie, propriétaires du Boerboel, lorsque l’attaque s’est produite.

“Nous venions de rentrer chez nous après le dîner et étions tous assis ensemble par terre”, se souvient le natif de Pennsylvanie. “Le chien était tenu en laisse à ce moment-là car il était connu pour être assez territorial.”

Une femme a documenté son rétablissement après avoir subi d’horribles blessures au visage lorsque son nez a été arraché par un chien lors d’une attaque terrifiante (photo avant l’incident)

Jordan Wilson, 26 ans, a dû subir 10 interventions chirurgicales (après sa première intervention) pour réparer les dégâts causés lorsqu’elle a été attaquée par un chien appartenant à la petite amie de son frère.

Jordan (vu pendant son traitement) a franchement documenté son rétablissement sur les réseaux sociaux

Jordan a déclaré qu’elle avait « en quelque sorte perdu connaissance » lorsque le chien l’avait attaqué, mais son petit ami lui a ensuite raconté ce qui s’était passé, lui disant que le chien s’était penché comme s’il allait lui lécher le visage, mais qu’il s’était rapidement précipité sur elle.

‘[The dog] Il a serré sa mâchoire autour de mon nez et a refusé de lâcher prise”, se souvient Jordan.

“Quand le propriétaire a finalement réussi à l’enlever, je me souviens m’être tenu le visage et avoir vu du sang couler”, a-t-elle décrit à propos de l’horrible blessure.

Alors que tout le monde « criait et paniquait », Jordan a déclaré qu’elle restait « complètement calme » – même si elle avait presque complètement arraché le nez.

«Je savais juste que nous devions aller aux urgences le plus tôt possible», a-t-elle affirmé.

Jordan a été transportée d’urgence à l’hôpital général de Tampa, mais l’hôpital ne disposait pas des chirurgiens plasticiens qualifiés dont elle avait besoin. Elle a ensuite été transportée en ambulance vers un autre hôpital et a subi sa première opération.

Les médecins ont nettoyé la plaie et l’ont recouverte d’un substitut de peau artificielle ; cependant, ce dont Jordan avait vraiment besoin, c’était d’un rabat frontal.

Un lambeau frontal est l’une des techniques chirurgicales les plus anciennes enregistrées pour la reconstruction nasale et il a été démontré qu’il maximise les résultats fonctionnels et esthétiques de la chirurgie.

Après l’attaque, Jordan a été transportée d’urgence à l’hôpital, mais ils n’avaient pas les chirurgiens plasticiens dont elle avait besoin. Elle a été emmenée dans un autre hôpital et a subi la première de nombreuses opérations.

Les médecins ont nettoyé la plaie et l’ont recouverte d’un substitut de peau artificielle ; cependant, ce dont Jordan avait vraiment besoin, c’était d’un lambeau frontal, une procédure qu’elle a ensuite subie.

En raison de la nature très spécialisée de la procédure, seule une poignée de chirurgiens dans le monde la pratiquent.

Dans cette opération, un chirurgien reconstructeur utilise la peau du front au-dessus du sourcil et la fait pivoter verticalement pour remplacer le tissu nasal manquant. Cependant, il était difficile de trouver un chirurgien qualifié pour ce type de reconstruction spécifique.

“Malheureusement, en raison de la nature très spécialisée de la procédure, seule une poignée de chirurgiens dans le monde la pratiquent”, a-t-elle expliqué.

Déterminé à trouver la personne la plus qualifiée pour le poste, Jordan s’est embarqué pour Miami pour consulter différents médecins dans l’espoir que quelqu’un accepterait d’effectuer l’opération.

“Mes nombreux rendez-vous se sont soldés par des déceptions car mes demandes de lambeau frontal ont été refusées à plusieurs reprises”, se souvient-elle.

Jordan a découvert qu’il existait aux États-Unis un chirurgien bien connu pour son travail dans le domaine de la chirurgie des lambeaux frontaux – mais il avait pris sa retraite.

Heureusement, le médecin basé à Dallas a pu faire une recommandation pour l’un de ses anciens collègues, avec qui il travaillait depuis longtemps.

Même si cela signifiait déménager à Dallas pendant six mois tout en subissant des opérations chirurgicales et des traitements carieux, Jordan et son petit ami n’ont pas hésité à monter dans l’avion.

Après “de nombreux rendez-vous qui se sont soldés par des déceptions”, Jordan a finalement trouvé un médecin pour l’aider à reconstruire son nez.

Cependant, ce médecin avait pris sa retraite – et Jordan (revu après plusieurs interventions chirurgicales) a été référé à l’un de ses associés.

Elle a été forcée de déménager à Dallas pendant six mois afin de suivre un traitement.

Alors que Jordan subissait une intervention chirurgicale le jour de son arrivée à Dallas, son rétablissement était officiellement en cours – même s’il lui restait encore un long chemin à parcourir.

Afin d’avoir plus de peau avec laquelle travailler lors de la reconstruction de son nez, le Dr Thornton a inséré un expanseur tissulaire dans son front.

L’opération suivante concernait le lambeau frontal, qui s’est déroulée en quatre étapes distinctes. Malheureusement, elle a éprouvé des « difficultés liées à une infection » après l’opération, ce qui a retardé son rétablissement.

Depuis, elle a subi neuf interventions chirurgicales au total, mais elle est heureuse d’annoncer que la récupération de l’opération se passe « bien ».

Selon TikTok de Jordanie, en juillet 2023, elle avait subi 10 opérations de reconstruction et a déclaré que rester optimiste quant à son avenir était la clé de son prompt rétablissement.

“J’ai rapidement accepté le fait que je n’aurais plus jamais le même visage et, par conséquent, je n’ai pas passé beaucoup de temps à être trop déprimée face à la situation”, a-t-elle expliqué.

“J’ai eu de bons et de mauvais jours, mais avoir mon petit ami, qui a été mon plus grand soutien tout au long de tout cela, a définitivement eu un impact sur ma capacité à rester positif”, a admis Jordan.

Jordan a annoncé sa première grossesse en mars 2023 et a donné naissance à son premier enfant, River, en août 2023.

“L’amour et l’attention sans réserve qu’il m’a témoignés tout au long de cette épreuve sont quelque chose de vraiment remarquable. Je ne peux pas croire à quel point j’ai de la chance de l’avoir”, a-t-elle déclaré.

En plus de l’amour et du soutien, Jordan utilise largement diverses pratiques de soins personnels pour l’aider à accélérer son rétablissement et à la calmer lors des « jours sombres ».

Elle considère des choses comme méditer quotidiennement, tenir un journal, pratiquer le yoga et passer au moins 15 minutes dehors au soleil comme étant des « forces motrices extrêmement importantes » dans son rétablissement.

Jordan a annoncé sa première grossesse en mars 2023 et a donné naissance à son premier enfant, River, en août 2023.

La courageuse femme adore son nouveau rôle, réfléchissant à la maternité dans une publication Instagram, écrivant : “Le travail le plus dur au monde, sans aucun doute, mais le plus beau et le plus honorable que j’aurai jamais fait.”