Mère de toutes les batailles: Svitolina survit à Kasatkina à Roland-Garros

Alors qu’Elina Svitolina s’avançait vers la ligne de fond pour disputer sa deuxième balle de match 20 minutes après avoir gaspillé sa première, elle a sprinté sur place, a furieusement balancé les coups droits et les revers en l’air et a tout fait pour montrer qu’elle était prête. Près de deux heures après le début de sa bataille de quatrième tour avec Daria Kasatkina, apparemment chaque échange avait été long, intense et physique, mais Svitolina sait que peu de joueurs peuvent égaler son physique.

Quelques instants plus tard, elle a prolongé son brillant retour en battant Kasatkina, la neuvième tête de série, 6-4, 7-5 pour atteindre les quarts de finale de son premier tournoi du Grand Chelem depuis qu’elle est devenue mère.

Après avoir échoué deux fois à servir le match dans le deuxième set, la n ° 192 mondiale a fait une démonstration complète de sa résilience alors qu’elle récupérait pour clôturer le match en deux sets. Svitolina, qui a commencé la saison sans classement, est maintenant sur une série de huit victoires après avoir remporté le titre de Strasbourg la semaine avant Roland-Garros et est une candidate indéniable à Paris.

« Certainement, je n’aurais pas rêvé de ça quand j’ai accouché en octobre de l’année dernière », a-t-elle déclaré. « C’est incroyable pour moi de pouvoir concourir ici et d’aller ensuite jusqu’en quart de finale est définitivement une sensation vraiment spéciale. »

Dans les années qui ont suivi ses plus grands succès, il y a eu un changement notable dans le football féminin. Alors que d’autres joueuses basées sur la défense telles que Simona Halep, Angelique Kerber, Caroline Wozniacki occupaient alors le classement, aujourd’hui le top 10 est rempli de joueuses offensives du premier coup. Mais ce match rappelait les batailles de contre-attaque de Svitolina avec les meilleures joueuses précédentes, les deux femmes travaillant dur pour briser l’autre. La plus grande cohérence, le physique et la capacité de Svitolina à terminer les points à l’intérieur de la ligne de base l’ont aidée à passer. Elle a maintenant atteint neuf quarts de finale du Grand Chelem, mais ce tournoi marque la première fois que deux joueuses ukrainiennes atteignent la deuxième semaine de Roland-Garros en même temps, Lesia Tsurenko affrontant Iga Swiatek lundi.

Svitolina joue un coup lors de sa dernière victoire à Roland-Garros. Photographie : Ella Ling/Shutterstock

Le match était également le deuxième d’affilée de Svitolina contre un joueur russe, mais Kasatkina est la joueuse russe la plus franche depuis l’invasion de l’Ukraine. Zemfira, une musicienne de rock russe emblématique qui a été placée sur une liste d ‘«agents étrangers» après avoir soutenu l’Ukraine et critiqué l’invasion russe, a soutenu Kasatkina depuis sa boîte de joueurs. Elle vit désormais à Paris.

Alors que le coup droit final de Kasatkina volait longtemps, elle fit un signe de pouce vers Svitolina, puis partit, pleinement consciente et comprenant les raisons pour lesquelles elle ne serait pas en mesure de serrer la main après une bataille loyale. Svitolina répondit par le même geste. « Certainement, j’ai reconnu le match aujourd’hui », a déclaré Svitolina. « Vraiment reconnaissante pour sa position qu’elle a prise. Ouais, c’est une personne vraiment courageuse pour le dire publiquement, ce que peu de joueurs ont fait. C’est une brave.

Au sommet de ses pouvoirs, Svitolina était connue pour sa fragilité sous l’immense pression des tournois du Grand Chelem, mais elle est revenue jouer avec plus de conviction et d’assurance. « J’ai presque l’impression d’avoir à nouveau 17 ans sur le circuit. Je ne défends aucun point. Pas ici, pas la semaine prochaine. Ouais, c’est définitivement que je me sens plus libre.

Alors qu’elle digérait son retour en forme étonnamment rapide, Svitolina était reconnaissante envers le public français de lui avoir permis de ressentir, grâce à leur soutien, ce que son mari, Gaël Monfils, a vécu pendant des années à Paris. « Dernière joueuse française debout », dit-elle en souriant.

Classée n ° 333 après avoir été forcée de quitter le sport pendant 10 mois au total en raison d’une grave blessure au genou, Anastasia Pavlyuchenkova a poursuivi sa course surprise en atteignant les quarts de finale avec un 4-6, 7-6 (3), 6- 3 victoire contre Elise Mertens, la 28e tête de série. Pavlyuchenkova a mené 4-6, 1-3 et 0-40 avant que ses coups de fond de type laser ne s’enclenchent et qu’elle s’échappe avec sa troisième victoire consécutive en trois sets contre une adversaire tête de série.