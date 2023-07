Mère de 2 enfants frustrée par des messages mitigés sur l’éligibilité au CERB et les récupérations

Lorsque Ashleigh Buchanan a vu ses heures réduites et a finalement été mise au chômage pendant la pandémie de COVID-19, elle – comme des milliers de Canadiens – s’est tournée vers les programmes gouvernementaux pour l’aider à joindre les deux bouts.

Mais la mère de deux enfants de London, en Ontario, a déclaré qu’elle se débattait à nouveau après que l’Agence du revenu du Canada (ARC) ait retenu son remboursement d’impôt de 12 000 $ cette année, affirmant qu’elle n’était pas admissible aux prestations de pandémie qu’elle a reçues.

L’histoire de Buchanan n’est pas unique, car plusieurs Canadiens ont vu leurs remboursements saisis après avoir appris que leur statut d’éligibilité avait été révoqué.

Mais Buchanan a déclaré qu’elle recevait des messages mitigés de divers ministères après avoir demandé un deuxième examen de son admissibilité.

« Je suis juste frustrée de devoir appeler Revenu Canada et de faire des appels téléphoniques circulaires pendant des jours et de ne pas obtenir de réponse », a-t-elle déclaré. « Ou vous obtenez une réponse, puis vous rappelez quelques heures plus tard et vous obtenez une réponse totalement différente. »

Seuil de revenu de 5 000 $

Buchanan a déclaré qu’elle avait initialement demandé l’assurance-emploi par l’intermédiaire de Service Canada avant d’être transférée à la Prestation canadienne d’intervention d’urgence (CERB).

Elle a reçu le mois dernier des lettres — qu’elle a montrées à CBC — de l’ARC et de Service Canada. La lettre de l’ARC, datée du 1er juin, indiquait qu’elle n’était pas admissible au CERB parce qu’elle n’avait pas gagné au moins 5 000 $ au cours des 12 mois précédant la pandémie, qui est le seuil de revenu établi pour la première fois dans le cadre du programme.

Mais la lettre de Service Canada, datée du 22 juin, indique qu’elle a atteint le seuil de revenu.

« Sur la base des informations que nous avons au dossier concernant vos revenus, nous confirmons que vous avez satisfait aux critères d’admissibilité aux revenus », indique la lettre de Service Canada.

L’édifice Connaught du siège social de l’Agence du revenu du Canada (ARC) est photographié à Ottawa le lundi 17 août 2020. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Buchanan a déclaré qu’elle avait passé des heures à appeler l’ARC et Service Canada pour essayer d’obtenir des éclaircissements, mais qu’elle n’avait toujours pas de réponse concrète.

« Je suis plus que frustrée », a-t-elle déclaré. « Je ne devrais pas avoir à les appeler tous les jours et à les supplier. »

Katrina Miller, directrice exécutive de Canadiens pour une fiscalité équitable, a déclaré que des problèmes comme celui de Buchanan devaient se produire compte tenu de la rapidité avec laquelle le CERB a été déployé. Mais elle a déclaré que le gouvernement devrait assumer davantage de responsabilités dans la résolution de ces problèmes.

« En ce moment, il semble qu’il incombe aux individus de trier les informations souvent déroutantes qu’ils reçoivent du gouvernement », a déclaré Miller.

Le vérificateur général affirme que 4,6 milliards de dollars ont été envoyés à des personnes non admissibles

L’année dernière, la vérificatrice générale Karen Hogan a découvert qu’environ 4,6 milliards de dollars en prestations pandémiques avaient été envoyés à des personnes non éligibles, et plus de 15 milliards de dollars de la Subvention salariale d’urgence du Canada (CEWS) avaient été envoyés à des entreprises non éligibles.

Bob Hamilton, le commissaire de l’ARC, a déclaré à un comité de la Chambre en janvier qu’il n’était pas d’accord avec l’évaluation par Hogan des trop-payés de la SSUC, et a déclaré que « cela ne vaudrait pas la peine » d’enquêter sur les trop-payés signalés par le vérificateur général.

Miller a déclaré qu’elle ne comprenait pas pourquoi l’ARC adoptait une approche «draconienne» envers les particuliers tout en ignorant apparemment les grandes entreprises.

« Que le gouvernement… choisisse de poursuivre les petits contribuables individuels pour 4,6 milliards de dollars, ce qui représente beaucoup d’argent, mais ignore complètement l’inéligibilité potentielle de la SSUC pour 15 milliards de dollars, soit trois fois le montant – cela n’a aucun sens « . dit-elle.

CBC a contacté la ministre de l’Emploi, Carla Qualtrough, qui est responsable de Service Canada, et la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, pour commentaires. Les bureaux des deux ministres ont référé Radio-Canada à l’ARC, et le porte-parole de Lebouthillier a déclaré que la Loi de l’impôt sur le revenu l’empêchait de commenter des cas spécifiques.

L’ARC n’a pas fourni de réponse au moment de la publication.

François Boileau, l’ombudsman des contribuables du Canada, a déclaré à CBC qu’il n’avait pas encore entendu de plaintes de personnes comme Buchanan qui recevaient des messages mitigés sur leur admissibilité. Il a déclaré que les Canadiens pouvaient contacter son bureau s’ils rencontraient de tels problèmes, mais les a exhortés à essayer de les résoudre d’abord avec les ministères.

Le bureau de Boileau a été frappé par des dizaines de plaintes de Canadiens qui disent que l’ARC a pris leur déclaration de revenus ce printemps même s’ils ont remboursé leurs dettes impayées.

Le bureau fait face à un arriéré et tente actuellement de traiter les plaintes qu’il a reçues début juin. Pourtant, Boileau a encouragé les Canadiens à tendre la main s’ils ont des problèmes.