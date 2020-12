Le Wall Street Journal est qualifié de «misogyne» après un essai critiquant le «Dr» de Jill Biden titre pour avoir semblé «frauduleux» et lui avoir demandé de l’abandonner à l’avenir simplement parce que son diplôme n’était pas médical.

«Madame la Première Dame – Mme. Biden – Jill – kiddo: un petit conseil sur ce qui peut paraître petit mais je pense que ce n’est pas sans importance. Toute chance que vous laissiez tomber le ‘Dr.’ avant ton nom? l’auteur Joseph Epstein a écrit pour sa pièce.

Epstein fait valoir que, parce que le doctorat de Biden est lié à l’éducation plutôt qu’à tout ce qui est médical, la première dame entrante ne mérite pas le titre.

«Le Ph.D. peut avoir jadis eu un prestige, mais celui-ci a été amoindri par l’érosion du sérieux et l’assouplissement des normes dans l’enseignement universitaire en général, du moins en dehors des sciences ». Epstein fait valoir, ajoutant que « Politiquement correct » est en partie à l’origine du déclin des doctorats.

Epstein affirme que Biden «Dissertation avec le titre peu prometteur« Rétention des étudiants au niveau des collèges communautaires: répondre aux besoins des étudiants ».» ne suffit pas de l’honorer avec le titre, citant un sans nom « homme sage » qui est d’avis que «Personne ne devrait s’appeler ‘Dr.’ à moins qu’il n’ait mis au monde un enfant.

«Oubliez le petit frisson d’être le Dr Jill et installez-vous pour le plus grand frisson de vivre pendant les quatre prochaines années dans le meilleur logement public du monde en tant que Première Dame Jill Biden,» Epstein, qui possède un doctorat honorifique, écrit dans sa conclusion.

Le ton brutal de l’auteur et la remise en question du diplôme de Biden ont déclenché une vague de défenseurs en colère sur les réseaux sociaux, dont beaucoup ont critiqué le Wall Street Journal pour avoir dirigé le «Misogyne» pièce.

« Quelle est cette merde misogyne que vous publiez @WSJopinion? » Le stratège démocrate Eric Jotkoff a tweeté.

« Cette pièce fait grincer des dents et dégouline de ressentiment, » Le conseiller principal du Lincoln Project, Tom Nichols, a ajouté.

« Traduction de cette pièce: » J’ai de l’anxiété de statut et je la joue en attaquant une femme pour avoir utilisé le titre Dr. – qu’elle a pleinement le droit d’utiliser « , » Rédacteur en chef du blog Lawfare Benjamin Wittes a écrit.

Flash info: misogyne @WSJ publie un trash misogyne sur la façon dont les femmes devraient rester sur leur voie. Joseph Epstein est un outil et non un outil utile #itsDRBiden https://t.co/0h19Vu9rdU

Utilisation du terme par Epstein « gamin » s’adresser à Biden était également particulièrement déclencheur pour les critiques.

Votre vision sexiste de notre nouvelle Première Dame et son éducation durement gagnée sont des ordures de la plus basse qualité.

Félicitations à Joseph Epstein pour avoir publié l’opinion la plus condescendante et inutile de l’année.

Joe, gamin. J’ai obtenu mon doctorat quand 2 anciens langs et 2 mod langs étaient nécessaires et 10 ans de s’incliner et de gratter des hommes comme vous. Alors j’utilise mon titre. Bien sûr, ce n’est pas pour les BA comme vous confondus avec les médecins, mais pour les personnes comme moi et le Dr Biden qui sont prises pour des femmes au foyer. https://t.co/0Qq1wBWFij

– Virginie Heffernan (@ page88) 12 décembre 2020