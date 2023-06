‘Merde, devrais-je signer pour eux ?!’ Willian admet qu’il avait des réserves quant à la signature pour Fulham l’été dernier

Willian admet avoir rejoint Fulham au début de la campagne 2022/23, sceptique quant aux perspectives du club en Premier League, le joueur de 34 ans revenant en Angleterre après une saison dans son Brésil natal avec les Corinthians.

Les fans n’étaient pas non plus convaincus que Willian avait la faim ou le désir de faire ses preuves à Craven Cottage, mais les deux parties se sont depuis prouvées qu’elles avaient tort. Fulham a terminé la saison 10e de la Premier League, tandis que Willian a impressionné lors de ses 27 apparitions, en marquant cinq et en aidant six autres.

Expliquer ses doutes à QuatreQuatreDeuxWillian suggère qu’ils ont été rapidement mis au repos une fois qu’il a commencé à travailler sous Marco Silva et avec ses coéquipiers.

« Honnêtement? J’étais comme, ‘Merde, devrais-je signer pour eux?!’ Au cours de toutes mes saisons en Premier League, je les avais vu monter et descendre, monter et descendre, alors je me souviens avoir pensé : « Aller là-bas pour lutter contre la relégation sera difficile » », admet Willian.

« Mais ensuite j’ai regardé leurs matchs et j’ai vu une équipe très organisée; une très bonne équipe. J’ai parlé à Andreas Pereira et il a parlé incroyablement bien de Marco.

« Jusqu’alors, je n’avais joué que pour Chelsea et Arsenal, mais je pense que c’est un bon choix. Depuis le premier jour, je me sens fantastique à Fulham et je ne peux que remercier le personnel du club pour la façon dont ils ‘ m’as soigné. »

Parmi ses cinq buts cette saison figurait une frappe contre son ancienne équipe de Chelsea, lors d’une victoire 2-1 contre eux en janvier. L’identifiant comme un point culminant personnel de la campagne, Willian n’a pas vraiment célébré, comme il l’explique.

« Sans aucun doute le match contre Chelsea [was a personal highlight this season]mon ancienne équipe, pour qui j’ai beaucoup de respect et d’affection, où j’ai passé tant d’années et remporté d’importants trophées. »

Quand je les ai affrontés, j’ai pu sentir à quel point les fans me respectent encore. C’est pourquoi je n’ai pas fêté mon but contre eux en janvier. Un mois plus tard, nous avons joué à Stamford Bridge et je ne m’attendais vraiment pas à être traité comme je l’étais.

« Avant un gros match comme ça, tu es toujours nerveux. Beaucoup de choses te passent par la tête. Vont-ils me huer? Mais non, je n’oublierai jamais comment ils m’ont reçu. Quand mon nom a été annoncé, tous les les fans ont applaudi, puis quand j’ai été remplacé, ils ont chanté ma chanson. C’est quelque chose que je ne peux même pas mettre en mots. Je me souviendrai toujours de ce moment.