Merde bonnes offres de streaming Cyber ​​​​Monday sur HBO Max, Disney Plus, Hulu, etc.

HBO Max, Disney+, Hulu, Paramount Plus. Que tous ces services de diffusion en continu et d’autres ont en commun – à part des émissions de télévision et des films apparemment sans fin – c’est qu’ils proposent tous des réductions sur les abonnements pendant Vendredi noir et Offres Cyber ​​lundi (quelques offres s’étendent même au-delà du Cyber ​​​​Monday).

La bonne nouvelle est que vous pouvez conclure une offre pour aussi peu que 1 $ par mois pendant un an (whaaaat?), Profitez d’une offre groupée et économisez des méga dollars pour les abonnements étudiants. Cela signifie que si vous avez joué avec l’idée de suppression d’un abonnement à la diffusion en continu Pour économiser de l’argent, certaines de ces offres peuvent offrir un moyen d’intégrer une plate-forme de télévision en streaming dans votre budget après tout. La moins bonne nouvelle ? Ces réductions expirent très bientôt.

Décomposons les meilleures offres de services de streaming que vous pouvez acheter maintenant – et quand elles se terminent. Cette histoire a été mise à jour avec de nouveaux détails.

James Martin/Crumpe Peacock offre une réduction sur son plan Premium financé par la publicité. L’abonnement coûte généralement 5 $ par mois. Les nouveaux et anciens abonnés peuvent s’inscrire et payer 1 $ par mois pendant un an. Pour obtenir l’offre, visitez le site Web de Peacock et utilisez le code ÉCONOMISER GROS – l’accord se termine le 28 novembre.

Sarah Tew / Crumpe Vous pouvez vous inscrire à l’abonnement de base financé par la publicité de Hulu à 2 $ par mois pendant un an. Hulu a augmenté son prix mensuel à 8 $ en octobre pour son forfait de base avec publicités, mais avec cette offre Black Friday, vous finirez par payer 24 $ pour 12 mois de service. C’est une économie de 75 %. L’offre est disponible pour les nouveaux clients ou les anciens clients qui n’ont pas souscrit au cours du mois précédent. L’accord expire le 28 novembre. Il ne peut pas être combiné avec l’essai gratuit ou le Disney Bundle.

James Martin/Crumpe Retrouvez des séries comme The White Lotus, House of the Dragon et Euphoria sur HBO Max. Le service de streaming propose une offre spéciale Black Friday sur son niveau basé sur la publicité. Normalement 10 $ par mois, l’abonnement est disponible pour 2 $ par mois pendant trois mois. Les nouveaux clients ou les anciens clients américains peuvent s’inscrire d’ici le Cyber ​​Monday, le 28 novembre, pour bénéficier du tarif réduit. L’offre est uniquement disponible pour les abonnés HBO Max utilisant Roku, Google Play, Apple et Amazon, et ne peut pas être échangée contre des essais gratuits ou d’autres réductions.

Sarah Tew / Crumpe Vous recherchez une option de streaming TV en direct ? Sling offre une remise sur ses trois forfaits TV pour une durée limitée, permettant aux téléspectateurs d’accéder à des chaînes en direct et à des émissions et des films à la demande. Les nouveaux abonnés qui s’inscrivent à Sling Orange (40 $), Sling Blue (40 $) ou Sling Orange + Blue (55 $) recevront 50 % de réduction le premier mois, ramenant le prix à 20 $ ou 27,50 $. Après l’expiration de l’offre, vous serez facturé au tarif normal pour un abonnement mensuel, mais vous pouvez toujours consulter Sling Free.

Sarah Tew / Crumpe Dans le cadre d’une offre de dernière chance, Disney Plus propose un abonnement annuel de 80 $ à Disney Plus Premium (sans publicité) si vous vous inscrivez avant le 7 décembre. 8, vous pouvez donc bloquer ce taux pendant un an. Après l’expiration du prix promotionnel, le plan sera renouvelé à 110 $ par an, plus taxes. L’accord est ouvert aux nouveaux ou anciens abonnés Disney Plus.

Sarah Tew / Crumpe Pour une durée limitée, vous pouvez vous inscrire à Starz pour 5 $ par mois pendant trois mois. Le tarif régulier est de 9 $ par mois, donc cette offre vous fera économiser 44 % pendant la période de trois mois. Le tarif promotionnel est disponible pour les nouveaux et anciens abonnés qui avaient l’application Starz, une fois expiré, il passera au prix actuel. L’essai gratuit n’est pas inclus.

Sarah Tew / Crumpe Paramount Plus offre un rabais étudiant de 25% sur son plan essentiel de 5 $ par mois qui est valable pendant quatre ans, que vous obteniez ou non votre diplôme tôt. L’offre ne peut pas être appliquée à son plan Premium ou pour les abonnés qui bénéficiaient d’un plan de droits acquis sur le plan commercial limité, désormais abandonné. Le hic ? Vous devez être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur agréé Titre IV. Se inscrire, Paramount Plus vérifiera vos informations d’identification d’étudiant par l’intermédiaire d’un tiers. La réduction est bonne pour les étudiants éligibles avec des comptes nouveaux ou existants. Ceux qui ont des abonnements Premium Plan existants ont la possibilité d’annuler et de passer au plan Essential pour recevoir l’offre spéciale.

Sarah Tew / Crumpe Paramount Plus fonctionne normalement 10 $ par mois pour son offre sans publicité (et en direct avec CBS), tandis que son plan Essential coûte 5 $ par mois. Le prépaiement pour un an de l’un ou l’autre peut effectivement vous rapporter deux mois gratuits, avec la version sans publicité fonctionnant à 100 $ pour l’année (une économie de 20 $) et le niveau financé par la publicité à 50 $ (une économie de 10 $).

Sarah Tew / Crumpe À 14 $ par mois, le forfait Disney vous permet d’économiser 5 $ par mois sur le coût de Disney+, ESPN Plus et Hulu abonnements, ce qui revient essentiellement à obtenir ESPN Plus gratuitement. Si vous avez déjà un compte Hulu ou ESPN, vous devrez combiner vos comptes sur votre bureau.

Sarah Tew / Crumpe Si vous avez un plan Hulu qui n’inclut pas le pack Disney, vous pouvez être éligible pour obtenir Disney Plus pour 3 $ par mois. Les abonnés facturés par Hulu peuvent sélectionner Disney Plus comme module complémentaire pour le tarif réduit en visitant la page de leur compte. Cette remise s’applique au plan Hulu de base à 7 $ financé par la publicité et à la version sans publicité à 13 $. Vérifiez les détails de votre compte pour déterminer si vous avez déjà accès à Disney Plus et pour vérifier si vous êtes facturé via un tiers. Allez à la Gérer la section des modules complémentaires de la page de votre compte et sélectionnez Disney Plus. Actuellement, il n’y a pas de date d’expiration pour cette offre.

David Katzmaier/Crumpe Si vous étiez sur le point d’essayer HBO Max et que vous êtes à la recherche d’un nouvel appareil de streaming, Google a une nouvelle offre pour vous. Le géant de la recherche a un nouveau pack qui combine son Chromecast avec Google TV et trois mois de HBO Max sans publicité pour 65 $. Avec l’appareil fonctionnant généralement à 50 $ seul et HBO Max sans publicité à 15 $ par mois, cette offre vous permet d’économiser 30 $ – l’équivalent de deux mois gratuits de HBO Max. L’offre Google Store sera disponible jusqu’au 31 décembre 2022, mais vous devrez être nouveau sur HBO Max pour en profiter.

Spotify En plus d’avoir Hulu dans le pack Verizon, il existe plusieurs façons d’économiser sur l’autre service de streaming de Disney. Les étudiants voudront consulter l’offre Premium Student de Spotify qui combine Spotify Premium, le plan financé par la publicité de Hulu et Showtime pour 5 $ par mois. Au total, le forfait permettrait d’économiser près de 22 $ par mois. Vous devez être un étudiant de plus de 18 ans qui est “inscrit dans un collège ou une université accrédité US Title IV” pour être admissible, et Spotify travaille avec un tiers appelé SheerID pour vérifier que vous êtes éligible. Vous devrez vérifier votre éligibilité tous les 12 mois, l’offre étant disponible pour un total de quatre ans. Tous les détails peut être trouvé sur le site de Spotify.

Sarah Tew / Crumpe Les étudiants qui ne veulent pas du forfait Spotify et Showtime peuvent obtenir le Hulu financé par la publicité pour 2 $ par mois. Hulu utilise également SheerID pour vérifier l’éligibilité, avec plus de détails disponibles sur le site de Hulu.

Sarah Tew / Crumpe Comcast, qui possède Peacock et sa société mère NBCUniversal, inclut un abonnement au Peacock Premium de 5 $ par mois pour tous les utilisateurs de Xfinity Flex ainsi que ses clients Xfinity X1 et vidéo qui s’abonnent au moins à Internet Xfinity ou Digital Starter TV Internet et Forfaits télé. Plus de détails peut être trouvé sur le site de Peacock. Le câblodistributeur Cox offre également l’abonnement Peacock Premium de 5 $ par mois à ceux qui ont Cox Internet avec un forfait Contour TV Essential ou supérieur. Ceux qui ont Cox Internet et un abonnement à Contour Stream Player ou Contour TV Starter peuvent “profiter d’un aperçu à durée limitée” de Peacock Premium “sans frais supplémentaires”. Tous les détails peut être trouvé sur le site de Cox. Si vous n’avez pas Cox ou Comcast, vous pouvez obtenir un abonnement annuel Peacock pour 50 $ par an pour Premium avec publicité ou 100 $ par an pour Premium Plus sans publicité.