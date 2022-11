Mercyhealth organisera une collecte de dons au profit de Ronald McDonald Care Mobile – Shaw Local

Mercyhealth organisera sa collecte de cadeaux des Fêtes au profit du Ronald McDonald Care Mobile de 10 h à midi le mercredi 14 décembre à Mercyhealth Woodstock, 2000 Lake Ave. à Woodstock.

La campagne est parrainée par la Mercyhealth Developmental Foundation, selon un communiqué de presse. Les donateurs et les invités profiteront d’une visite et d’un cadeau spécial du Père Noël.

Les dons en argent ou les cartes-cadeaux d’essence peuvent être faits en déposant un don en argent lors de l’événement au volant ou en se rendant à donate.mercyhealthsystem.org et en choisissant Ronald McDonald Care Mobile dans le menu déroulant « Diriger mon don ». Les commanditaires qui font un don de 250 $ ou plus verront leur nom ou leur logo apposé sur la signalisation lors de l’événement.

Tous les dons en argent soutiendront le Ronald McDonald Care Mobile, un cabinet médical sur roues qui fournit des soins de santé préventifs gratuits aux enfants non assurés, sous-assurés ou qui reçoivent des soins de Medicaid ou de l’État. Les services comprennent les vaccinations, les dépistages, les examens physiques et les examens de santé de l’enfant effectués par une infirmière praticienne familiale Mercyhealth.

Le Ronald McDonald Care Mobile de Mercyhealth a fourni 2,4 millions de dollars en soins gratuits, servi plus de 10 000 enfants et fourni plus de 3 600 vaccinations depuis 2003, selon un communiqué de presse.