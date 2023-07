Mercyhealth à Crystal Lake attire des candidats à des emplois pour combler l’hôpital – Shaw Local

Plus de 110 personnes ont visité un salon de l’emploi et ont postulé pour des emplois au Mercyhealth nouvellement construit à Crystal Lake mercredi, ont déclaré des responsables de l’hôpital.

L’hôpital, qui doit ouvrir ses portes le 24 juillet, a pourvu environ 95% de ses postes et les responsables disent qu’ils s’efforcent de préparer ces employés pour la journée d’ouverture, a déclaré jeudi Thérèse Michels, spécialiste des relations avec les médias pour l’hôpital.

Situé près de la route 31 et de Three Oaks Road, l’hôpital de 105 millions de dollars abritera la première et la seule salle d’urgence de la ville ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi que des suites privées d’hospitalisation, de chirurgie et de soins intensifs ; services de diagnostic; et les cabinets de médecins de soins primaires et spécialisés.

Parmi les près de 20 spécialités cliniques disponibles à l’hôpital qui a ouvert ses portes en 2021 figurent les soins contre le cancer, la cardiologie, les soins des oreilles, du nez et de la gorge, la médecine familiale et la gastro-entérologie, ont déclaré des responsables de l’hôpital.

Une journée portes ouvertes est prévue à l’hôpital et à l’établissement adjacent de la clinique médicale de Crystal Lake de 9 h à 16 h le samedi 15 juillet.

Les participants pourront participer à des visites des coulisses avant l’ouverture du nouveau campus aux patients.

Les visiteurs peuvent également explorer l’hélicoptère Mercyhealth REACT, le véhicule d’intervention d’urgence MD-1 et le camion de mammographie mobile, l’exposition sur la santé et le bien-être, recevoir des cadeaux et écouter de la musique en direct des Mercynaries.

Des ressources humaines seront également présentes pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les opportunités de carrière à l’hôpital.