Mercury finalise un accord avec l’assistant de Magic, Nate Tibbetts, pour être le prochain entraîneur

Les Phoenix Mercury finalisent un accord avec l’assistant d’Orlando Magic, Nate Tibbetts, pour en faire le nouvel entraîneur de l’équipe, a déclaré lundi soir une personne familière avec la situation.

La personne a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat car aucune annonce n’avait été faite.

Tibbetts était entraîneur adjoint de Portland et de Cleveland au cours de la dernière décennie avant de rejoindre le Magic il y a deux ans.

C’est ESPN qui a annoncé la nouvelle en premier.

Le Mercury sera son premier poste d’entraîneur de basket-ball féminin et la première embauche du nouveau directeur général de Phoenix, Nick U’Ren. U’ren est arrivé au Mercury en provenance des Golden State Warriors cette année.

Le nouveau propriétaire des Mercury and Suns, Mat Ishbia, a déjà fait sensation à Phoenix, annonçant des plans pour un nouveau centre de pratique dans le cadre d’un investissement de 100 millions de dollars.

Le Mercury a terminé avec le pire bilan de la ligue la saison dernière, soit 9-31. Ils ont un noyau fort et plus âgé construit autour de Diana Taurasi et Brittney Griner. Phoenix a licencié l’entraîneur Vanessa Nygaard fin juin et a promu l’assistante Nikki Blue pour le reste de la saison.

Tibbetts serait le deuxième nouvel entraîneur embauché dans la WNBA ce mois-ci. Le Chicago Sky annoncé Teresa Weatherspoon comme nouvel entraîneur. L’embauche de Tibbetts va à l’encontre de la tendance selon laquelle d’anciens joueurs de la WNBA deviennent entraîneurs-chefs. La moitié des entraîneurs de la ligue ont joué dans la ligue, notamment Becky Hammon de Las Vegas et Sandy Brondello de New York, qui ont leurs équipes en finale.

Bien que Tibbetts n’ait aucune expérience en tant qu’entraîneur de basket-ball féminin, son père Fred était un entraîneur de filles à succès dans le Dakota du Sud.

Reportage de l’Associated Press.

