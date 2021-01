Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Préparez-vous: Mercure est rétrograde du samedi 30 janvier au 19 février! Le cosmos va bientôt faire des ravages sur votre ordinateur portable, rediriger vos textes et faire réapparaître des ex dans votre vie, tout cela grâce à l’illusion d’optique astronomique qui donne l’impression que la planète Mercure recule dans le ciel terrestre.

Mercure rétrograde trois à quatre fois par an pendant Trois semaines à la fois, causant des problèmes de voyage majeurs, perturbant toutes les communications et vous obligeant à affronter le passé. Que vous croyiez ou non que Mercure conspire contre vous, les effets secondaires supposés de la phase peuvent être ennuyeux, mais vous ne pouvez pas arrêter de vivre votre vie ou d’acheter ce que vous voulez. Après tout, vous pouvez vous armer contre les mésaventures causées par un événement cosmique avec kits de nettoyage, cristaux puissants, une mélange d’huiles essentielles très nécessaires, et un bougie artisanale apaisante.

Prenez un moment pour vous détendre, méditer et réévaluer. Ensuite, découvrez tous les Mercury Retrograde Essentials nous avons arrondi pour vous aider à le traverser indemne.