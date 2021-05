Mercredi Wrap: Vidya Balan à Sanya Malhotra – ces 5 personnages féminins qui ont brisé le désordre à l’écran! | Actualités des films

Au milieu de la deuxième vague de la pandémie COVID-19 et de la colère du cyclone Tauktae, il y a un sentiment d’accalmie partout. Il a été conseillé de rester en sécurité et de rester à l’intérieur de la maison et il y a très peu d’activités récréatives auxquelles tout le monde peut s’adonner en ce moment. Par conséquent, regarder un film ou une websérie sur OTT semble être la zone tampon. Aujourd’hui, nous avons pensé explorer les rôles non conventionnels des actrices dans un passé récent.

L’héroïne du film hindi conventionnel est souvent unidimensionnelle, incroyablement parfaite et confinée aux routines de la chanson et de la danse. Quelques films dans un passé récent ont cependant contesté ces notions. Voici quelques-uns de ces personnages mémorables.

Vidya dans ‘Kahaani’:

Ce réalisateur 2012 de Sujoy Ghosh (il a également coproduit le film) avait une héroïne qui n’a joué le second violon à personne, a conduit l’intrigue à elle seule, a été le survivant d’une tragédie et un vengeur avec une bosse de bébé. Ghosh a eu beaucoup de mal à faire tourner le film parce que les producteurs ne voulaient pas investir dans un film où une femme enceinte était la vedette principale, mais l’histrionisme et l’équilibre de Vidya Balan ont guidé le film vers le succès au box-office et les boisseaux acclamés par la critique. «Kahaani» a prouvé que même les films à budget modeste avec des stars féminines peuvent gagner beaucoup d’argent. Une grande partie du succès du film est venu du courage inébranlable de l’héroïne qui élabore méticuleusement un plan pour fumer un meurtrier de masse hors de sa cachette, puis le tue sans un instant d’hésitation tandis que les célébrations de Durga Puja atteignent un crescendo autour d’elle.

Ajji:

Dans ce réalisateur sombre et maussade de Devashish Makhija, ‘Ajji’ (Une production Yoodlee), la colère est une force à combustion lente qui prend le dessus sur la vie d’une grand-mère, interprétée par Sushama Deshpande, qui a donné une performance inoubliable. Elle réussit de manière spectaculaire une tuerie cathartique. Le personnage observe, traque l’homme qui a détruit sa famille avec une concentration sans faille et se prépare psychologiquement et physiquement à affronter un homme dont le privilège le protège des conséquences de ses actes. Dans le cinéma commercial, une grand-mère est généralement un personnage bienveillant accessoire au thème mais ici, Ajji est le protagoniste et l’intrigue car c’est à travers elle qu’une histoire qui se termine généralement par un viol non rapporté, aboutit à une conclusion à laquelle personne ne s’attendait. Ajji représente une partie de la société qui s’est vu refuser le droit à la justice, même au cinéma, car dans n’importe quel autre film, elle aurait pu être une pauvre vieille femme pleurant sur le corps froissé de sa petite-fille.

Upasana dans ‘Axone’:

Upasana (Sayani Gupta) dans cette production Yoodlee fait partie de la communauté de migrants du nord-est de Delhi. Son langage corporel et sa méfiance habituelle montrent à quel point elle se sent prudente et vulnérable dans un milieu qui la traite, elle et ses amis, comme des étrangers. Pourtant, au fur et à mesure que le film avance, nous voyons Upasana gérer sa vie amoureuse, ses sentiments conflictuels à propos d’une amie qui était en relation avec son petit ami et ses propres insécurités avec une confiance croissante. Gupta dépeint Upasana sans artifice et nous donne une héroïne que nous n’avons jamais vue auparavant en tant que protagoniste d’un film grand public. Le mérite revient également au réalisateur Nicholas Kharkongor qui nous offre une histoire complexe sur la race et les préjugés avec laquelle nous ne sommes pas tout à fait familiers.

Sandhya dans ‘Pagglait’:

Combien de jeunes veuves peuvent faire la une du récit d’un film en hindi? Dans Pagglait, le réalisateur décalé d’Umesh Bist, vous rencontrez l’un de ces protagonistes qui ne peut même pas pleurer complètement son mari décédé parce que son mariage était sans amour et peut-être organisé uniquement par commodité. Elle passe une grande partie du film, vêtue d’un cardigan peu flatteur, entourée d’un groupe de parents autoritaires et bruyants, à se demander ce qui est arrivé à toutes ses aspirations. Sandhya (Sanya Malhotra) est une personne en chair et en os qui se sent étouffée par le veuvage et quand elle découvre un secret du passé de son mari, elle est obligée de réévaluer son mariage de courte durée et aussi comment elle veut vivre, la personne qu’elle veut être et les rêves qu’elle veut poursuivre maintenant qu’elle a la liberté de le faire. Produit par Balaji Motion Pictures et Sikhya Entertainment, le film nous a donné un personnage si authentique que nous avons tous senti que nous l’avions rencontrée quelque part.

Bharati dans ‘Geeli Puchhi’:

À quand remonte la dernière fois que vous avez vu une héroïne qui était dalit, queer et ouvrière? Peut-être jamais avant de l’avoir rencontrée dans «Geeli Puchhi» dans la compilation de films Netflix récemment sortie, «Ajeeb Daastaans». Réalisé par Neeraj Ghaywan, le film nous présente une ouvrière d’usine Bharati Mondol (une brillante Konkana Sensharma) qui a fait face aux préjugés de caste et de genre toute sa vie, se fait moquer au travail et se voit refuser un travail de bureau pour lequel elle est qualifiée. Elle regarde avec colère alors que le travail est confié à une femme de caste supérieure Priya Sharma (Aditi Rao Hydari), mais est lentement conquise par l’affection naïve de son nouveau collègue.