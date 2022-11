Mercredi rate le point de la famille Addams, mais a trouvé son étoile parfaite

La famille Addams est peut-être la création artistique la plus improbable pour engendrer un univers élargi. Créés par accident par un dessinateur accidentel, les personnages qui sont apparus dans les dessins animés autonomes de Charles Addams pour The New Yorker n’étaient pas du tout, au début, une famille bien définie.

Au lieu de cela, ils n’étaient que des visages souvent changeants, des imaginations macabres d’un homme charmant et charmant – qui s’est avéré justement décorer sa maison avec des arbalètes médiévales et épouser sa troisième femme dans le cimetière pour animaux de compagnie à proximité.

Les dessins animés eux-mêmes reflétaient cet équilibre bizarre : une douce convivialité enrichie d’une violence quelque peu attachante ; un sourire Lurch, Gomez et Morticia verser de l’huile bouillante sur des chanteurs de Noël; l’heureuse famille pêchant sur la plage, tandis que des nageurs terrifiés s’enfuient tout ce que Gomez a réussi à accrocher.

Bien que ces personnages n’apparaissent que dans environ 80 des milliers d’œuvres d’Addams, ils restent ce pour quoi il est le plus connu. C’était ce mélange unique à la fois d’enfantin et d’adulte terrifiant (écho dans l’œuvre contemporaine d’Edward Gorey Les minuscules Gashlycrumb et d’autres travaux, mais pas grand-chose d’autre) qui a conduit à une éventuelle série télévisée – 1964 La famille Addams, ce qui a finalement permis à Addams de comprendre les noms et les relations de ces personnages entre eux.

S’ensuivent onze remakes et réinventions grand public (sans compter les jeux vidéos) du groupe effrayant et loufoque – comme avec le premier panoramique, puis la comédie musicale culte de Broadwayet le presque entièrement canadien La nouvelle famille Addamsannulé après une seule saison.

Mais à chaque fois, ce qui a déterminé le succès de la famille, c’est sa capacité à suivre la formule : capturer cette ambiance légèrement rebutante, au lieu d’aller avec l’impulsion du studio de diluer l’horrible pour un public d’enfants. Parce que ce qu’Addams essayait de faire avec sa famille de parias gothiques était toujours douloureusement clair.

“Il avait très peur”, a déclaré la biographe d’Addams, Linda Davis. dit NPR. Comme elle l’a expliqué, faire La famille Addams série “était la chose la plus intelligente à faire psychologiquement. Parce qu’en faisant ressortir ses peurs et en se moquant d’elles, il les a désamorcées.”

C’est là que la dernière entrée d’Addams, Netflix Mercreditombe à plat.

Ortega apparaît aux côtés de Percy Hynes White, qui joue le personnage original Xavier Thorpe. (Vlad Ciopléa/Netflix)

La série suit une tendance amorcée dans le film de 1991 La famille Addams de se concentrer davantage sur les jeunes frères et sœurs – bien que Pugsley (Isaac Ordonez) tombe si loin dans l’arrière-plan que vous sauriez à peine qu’ils ont joué le rôle. Et par coïncidence, Charles Addams a grandi et s’est inspiré de Westfield, NJ – la même ville où les événements réels de Netflix sont tout aussi effrayants. L’observateur a eu lieu. Mais encore une fois, au lieu de se concentrer sur le familier, le réglage dérive.

Nous suivons Mercredi Addams – joué par Jenna Ortega, dont les apparitions dans Pousser un cri et X cette année l’aident à devenir la reine de l’horreur de la franchise – après avoir été expulsée d’une école normale pour avoir tenté de tuer un camarade de classe avec des piranhas, avant d’être envoyée à la Nevermore Academy. L’école est l’alma mater de ses parents et abrite tous les types de “parias” – y compris les loups-garous, les sirènes et l’un des méchants les plus prévisibles depuis Les Indestructibles 2.

Cette parcelle de poissons hors de l’eau conduit à certains des Mercredises plus grands défauts. Bien que le décor attire un peu ses parents Gomez (Luis Guzmán) et Morticia (Catherine Zeta-Jones) dans le récit – alors que mercredi se débat avec une mère autoritaire qui la rend « nauséeuse, pas dans le bon sens », et est forcée de résoudre un mystère impliquant leur temps à l’école – ils sont plus hors de l’histoire qu’ils n’y sont.

Cela sacrifie également la performance fantastiquement sombre de Zeta-Jones, l’une des rares excellentes performances de la série, bien que ce ne soit pas l’un des deux principaux problèmes de la série.

Le vrai problème est que, le plus souvent, le décor retiré met mercredi autour d’adolescents qui ont leurs propres pièges surnaturels, sacrifiant le point inhérent à la série; car si vous allez à Poudlard, personne ne sera surpris par votre baguette. Et, comme l’a écrit Vulture dans leur liste des 50 meilleures émissions de télévision familiales , La famille Addams’La “blague (et la perspicacité) sans cesse répétée était que les gens ordinaires étaient les vrais excentriques”.

Cela conduit au deuxième problème. Bien que sous la coupe du créateur/réalisateur Tim Burton (dont Le cauchemar avant Noël et Edward Scissorhands sont probablement les meilleurs exemples du style) il y a un éclat Netflix à Mercredi qui vainc Jla famille Addamsle but.

De gauche à droite, Luis Guzmán dans le rôle de Gomez Addams, Catherine Zeta-Jones dans le rôle de Morticia Addams et Isaac Ordonez dans le rôle de Pugsley Addams apparaissent dans cette photo de mercredi. (Vlad Ciopléa/Netflix)

Aux côtés d’un casting d’adolescents dont les intrigues semblent tirées de Descendancetout en Mercredi‘s Nevermore Academy se sent surproduit et presque douloureusement emballé pour un public moderne. Il est victime du désir mal placé de paraître actuel, sacrifiant l’intemporalité voulue de la maison gothique en toile d’araignée des Addams.

Au lieu de cela, nous obtenons 2022 références qui donnent 30 Rocher‘s “Comment allez-vous, amis enfants ?” une course pour son argent. À un moment donné, la colocataire de mercredi lui dit en fait “La plupart des gens passent leur vie entière à faire semblant de ne donner aucun F, et vous n’avez littéralement jamais eu de F à donner” dans une émission censée être véritablement décalée.

Mais alors que le drame adolescent tourbillonnant autour d’elle semble périmé, Mercredi est sauvée par chaque seconde passée le mercredi elle-même. Parce que l’expansion d’Ortega d’un personnage qui a commencé comme une feuille de support d’une note est ce que HBO Max Scooby Doo redémarrer, Velma, souhaite que cela puisse être.

Flanqué de Christina Ricci (qui a joué le personnage dans le remake des années 90 et a cimenté la livraison drôle Ortega cloue absolument) dans un rôle de soutien, Ortega est probablement devenu le mercredi définitif. Sans se départir de cette signature monotone, elle parvient à être à la fois empathique, menaçante et hilarante. Par exemple:

“Tu es comme un cafard”, dit un autre personnage, essayant d’insulter. “S’il vous plaît,” répond-elle catégoriquement, “la flatterie ne vous mènera nulle part.”

Cette performance (accompagnée d’une danse fantastiquement étrange, Ortega a déclaré à CBC News qu’elle s’était elle-même chorégraphiée) est magnétique, complexe et donne Mercredi une raison d’exister.

Mais presque tout loin de ses luttes – en particulier en ce qui concerne le jeu d’acteur. Fred Armisen Fester très en vogue est trop clown, Gomez de Guzmán semble fatigué – même si plus tôt dans sa carrière, il a reçu le premier prix Raúl Juliá, du nom de son compatriote portoricain qui a joué l’une des versions les plus célèbres de Gomez Addams.

De nombreux acteurs des personnages adolescents semblent être tombés d’émissions inutilisées de la chaîne Disney; Canadian Percy Hynes White – frais du phénoménal de Chandler Levack J’aime les films – est l’exception là-bas, bien que l’écriture de son personnage ne lui fasse aucune faveur.

Est Mercredi la peine de regarder? Bien sûr, et si vous aimez ce style, vous vous amuserez même probablement. C’est presque comme une œuvre d’art originale reproduite en masse pour une boutique de cadeaux – et voir quoi que ce soit défier la narration conventionnelle est encourageant dans un monde post-Marvel. Mais en ramenant les Addams (surtout avec un casting aussi étoilé que celui-ci), vous ne pouvez pas vous empêcher d’être un peu déprimé après avoir imaginé ce qui était possible.

“Pour qui est-ce?” est une question que vous entendez souvent lorsque vous parlez de nouvelles émissions, à cause de la façon dont nous pensons habituellement au public. Nous voulons des catégories clairement délimitées pour les adultes ou les enfants, une idée La famille Addams série jetée par la fenêtre – c’est ce qui la rend si originale. En essayant de l’imiter, vous ne pouvez pas sacrifier le caractère ludique, mais vous ne pouvez certainement pas sacrifier l’obscurité légitime – ou leur critique de la normalité.

Si vous ne vous y engagez pas pleinement, vous échouez. Et malheureusement, Mercredi – à part Ortega – ne semble pas comprendre cela.