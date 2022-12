Mercredi: la danse emblématique de l’émission Netflix devient un rituel partagé

Mercredi Addams ne fait rien par accident. Le membre le plus stoïque et le plus délibéré de la famille Addams, elle fait rarement des mouvements inutiles, sourires et clignements des yeux inclus.

Ainsi, lorsque l’esprit de la danse a possédé l’adolescente typiquement morose à la danse de son école dans la nouvelle série Netflix portant son nom, cela a provoqué un émoi immédiat, à l’écran et hors tension.

La brève scène représente moins de trois minutes de toute la série, mais elle est rapidement devenue le moment le plus emblématique de “mercredi” pour la façon dont notre protagoniste loufoque semble se sentir libre. Ses yeux trahissent une passion rare et macabre. Ses membres, généralement collés à son côté, sont jetés librement. La danse est elle, bien sûr – beaucoup de mouvements sévères et guindés et des indices des décennies passées. Personne ne pourrait certainement confondre la danse de mercredi avec la dernière tendance TikTok, n’est-ce pas ?

Quelque chose à propos de cette danse particulière a débloqué quelque chose de bizarre en chacun de nous, et cela a décollé plus rapidement qu’un incendie au Camp Chippewa. Des extraits de la chorégraphie ont inspiré les téléspectateurs à découvrir la série, ce qui en fait l’une des émissions les plus regardées du streamer (“Stranger Things”, qui ?). Sa popularité en ligne a propulsé “Bloody Mary” de Lady Gaga dans les charts plus d’une décennie après la sortie de la chanson, et elle n’a été présentée que dans des TikToks créés par des fans, pas dans l’émission elle-même ! L’admission de la star de “Wednesday” Jenna Ortega qu’elle a elle-même chorégraphié la routine a invité de nouveaux fans – célébrités incluses – à lui donner un tourbillon et même à infuser la routine avec des mouvements de leurs propres cultures.

Mercredi Addams serait probablement mortifiée si elle savait que ses mouvements étaient devenus, frémirgrand public, mais sa danse ne mourra pas – et ce, elle pourrait juste apprécier. Voici ce qui donne à la danse du “mercredi” son endurance surnaturelle.



LA SCÈNE A SON PROPRE MYTHE

La scène de la danse du “mercredi” n’a fait ses débuts qu’il y a un mois, mais elle a déjà une certaine “mythologie”, a déclaré Jenna Drenten, professeure agrégée de marketing à l’Université Loyola de Chicago qui étudie comment les utilisateurs de TikTok et d’autres plateformes numériques expriment leur identité.

La plupart des traditions de la scène ont été développées hors écran. Ortega, jouant un mercredi adolescent avec son humour noir intact, a déclaré qu’elle avait elle-même chorégraphié la routine. Elle dénombré parmi ses influences Bob Fosse, Siouxsie Sioux et les clubs de danse gothique des années 80 (elle a également probablement glissé quelques références à la série télévisée “The Addams Family” des années 60).

De plus, Ortega a admis qu’elle n’était pas une danseuse de formation, ce qui rend sa routine peut-être encore plus attrayante pour les non-danseurs qui ont trouvé la routine sur TikTok, a déclaré Drenten.

“Je ne suis pas danseur et je suis sûr que c’est évident”, a déclaré Ortega à NME.

Mais le dévouement d’Ortega a également suscité l’indignation – elle a déclaré à NME qu’elle avait filmé une partie de la danse en attendant les résultats du test COVID-19, qui sont ensuite revenus positifs. Cela a incité certains à condamner la production pour ne pas avoir suivi les protocoles de prévention COVID-19 appropriés sur le plateau – mais malgré tout, “Wednesday” a continué à faire des vagues.

Les tendances virales qui restent le plus longtemps dans la conversation culturelle ne restent généralement pas uniquement sur leur plate-forme d’origine, a déclaré Drenten. Regardez le Corn Kid: Il est apparu dans une série YouTube chantant les louanges de l’épi, puis des clips de son apparition sont devenus viraux sur TikTok et il a depuis continué à travailler avec ChipotléGreen Giant et l’État du Dakota du Sud, faisant la promotion du maïs hors ligne.

“Pour avoir une durée de vie plus longue, les tendances TikTok doivent faire ce saut vers une tendance culturelle, au-delà des frontières de TikTok”, a-t-elle déclaré. “La danse du ‘mercredi’ avait un avantage en ce sens parce que la danse et l’héritage de ‘La famille Addams’ sont nés en dehors de TikTok depuis le début.”



LA DANSE DU « MERCREDI » EST DEVENUE UN RITUEL PARTAGÉ

Une autre chose que la danse du “mercredi” a de son côté – la tendance humaine à apprendre une danse pour la monnaie sociale.

Pensez au « Electric Slide », à la « Macarena », au « Cupid Shuffle » – les standards des bat mitzvah et des mariages, des mouvements que beaucoup d’entre nous connaissent si bien que nous pouvons les exécuter sans réfléchir. Les jouer en masse lors d’un événement comme celui-ci peut ressembler à une réponse pavlovienne au choix de la chanson d’un DJ, mais c’est aussi un rituel partagé qui favorise “un sentiment de solidarité et d’appartenance”, a déclaré Drenten.

“Chaque geste et mouvement permet à la personne qui l’exécute de dire de manière inhérente :” Je comprends, je suis au courant, nous avons cette expérience partagée “”, a déclaré Drenten.

C’est en partie la raison pour laquelle les routines de danse, de “Renegade” à “About Damn Time” de Lizzo, dominent si souvent TikTok. Mais contrairement à ces tendances, la danse “Wednesday” n’était pas réglée sur une chanson populaire, bien que l’hymne punk “Goo Goo Muck” des Cramps ait depuis gagné de nouveaux fans. Les mouvements étaient assez faciles à comprendre, a déclaré Drenten, “simples mais uniques”.

Mais il a fallu que Lady Gaga prenne la danse stratosphérique du “mercredi”. La version qui est devenue über-virale sur TikTok est une sorte de “fancam”, ou un mashup de clips, parfaitement adapté à “Bloody Mary” de Gaga, une ode biblique à la danse sans inhibition. Même Mother Monster elle-même a interprété une version de la danse du “mercredi”, portant deux longues tresses.

Des millions d’utilisateurs ont depuis apporté leur propre touche au solo de danse scolaire du mercredi, certains utilisateurs incorporant des styles de danse polynésienne ou indienne dans leurs versions ou créant leurs propres looks du mercredi (Thing, la main désincarnée, incluse !).



MERCREDI NOUS DONNE LA PERMISSION D’ÊTRE WEIRDOS

Appartenir, bien sûr, est contraire à la philosophie de mercredi, qui ne s’est jamais souciée de s’intégrer. Elle est parfaitement satisfaite sur une île à elle, où le soleil ne brille jamais et où les outils de torture à l’ancienne sont abondants. Les mouvements idiosyncratiques de ce mercredi ont été copiés si largement qu’ils pourraient menacer de diminuer son statut de sainte patronne des cinglés – sauf que le style et l’attitude de mercredi ont été copiés pendant des décennies.

Mercredi Addams existe sous une forme ou une autre depuis la fin des années 1930 – d’abord en tant que personnage de bande dessinée sans nom, puis en tant qu’enfant minuscule dans une sitcom télévisée, puis, dans son itération la plus célèbre avant la première de “Wednesday”, en tant que Christina Ricci aux yeux morts. . Et les fans de mercredi s’habillent comme elle depuis des décennies, a déclaré Drenten, souvent inspiré par le portrait de Ricci. L’aîné des enfants d’Addams n’est plus un secret que ses plus grands fans peuvent cacher à la culture pop traditionnelle.

Depuis les débuts de mercredi, elle est une icône idiosyncrasique pour les solitaires et les voisins gothiques pour son engagement sans vergogne envers le macabre. Pourtant, elle est toujours une “exception” parmi les femmes et les filles de la fiction, a écrit Emily Alford pour Longreads, car elle ne s’est jamais adoucie ou pliée à certains tropes d’histoire. Elle est qui elle est et elle ne change pas.

“Elle a apporté à l’écran une acceptation de soi morbide qui la distingue et est devenue un modèle crucial pour une génération de filles développant leur propre humour de potence”, a écrit Alford.

Et maintenant, beaucoup de ces filles et d’autres utilisateurs se retrouvent sur TikTok, où des communautés de niche peuvent s’épanouir (ou atteindre les utilisateurs grand public). L’application est un “espace permettant aux gens de découvrir qui ils sont et, plus important encore, de trouver d’autres personnes qui partagent les mêmes intérêts”, a déclaré Drenten, même si ces intérêts impliquent le cosplay en tant qu’adolescent impartial.

“TikTok favorise sans doute beaucoup de reproduction et les utilisateurs peuvent ressentir une pression pour agir, performer et avoir une certaine apparence”, a déclaré Drenten. “Mais mercredi rappelle aux gens qu’être eux-mêmes dans cette mer de similitude est libérateur.”