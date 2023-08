Mercredi, date de sortie potentielle de la saison 2, distribution et rumeurs

Mercredi, le spin-off emblématique de La famille Addams, était l’une des choses les plus importantes sur Netflix lors de ses débuts, rejoignant triomphalement Stranger Things et Squid Game. Compte tenu de cela, les fans ont été intrigués par le silence prolongé concernant la saison 2 de la série. Il y avait même des spéculations selon lesquelles une autre plateforme de streaming pourrait acquérir la série.

Cependant, Netflix a rompu le silence et renouvelé la série pour une deuxième saison. Découvrons ce que l’on sait déjà sur les nouveaux épisodes.

Quand la saison 2 de mercredi pourrait-elle sortir ?

Bien que Netflix ait donné le feu vert à la deuxième saison de ce sombre conte de passage à l’âge adulte, une date de sortie exacte n’a pas encore été fixée. Selon les premières prévisions, l’émission serait diffusée en 2024. Cependant, avec la grève en cours de la WGA et de la SAG-AFTRA, la production de mercredi est interrompue.

Intrigue de la saison 2 du mercredi

La finale de la première saison a expliqué le mystère de Goody Addams, Joseph Crackstone et la créature forestière qui se cache. Cependant, tous les fils n’étaient pas liés. Dans la dernière scène, Wednesday reçoit un message anonyme et une série de photos inquiétantes. De toute évidence, quelqu’un d’autre rôde autour de l’école, mécontent de la présence de mercredi. Est-ce lié au cas de Marilyn Thornhill ? Et qui est le harceleur ?

En parlant de Marilyn, son sort est indécis, tout comme celui de Tyler, qui s’évade du convoi de la prison. Cherchera-t-il à se venger mercredi ? Ou peut-il subir un changement positif ?

La première saison a également introduit un culte mystérieux auquel appartient la mère de Bianca. Cette organisation dangereuse sera sans aucun doute l’une des intrigues critiques des prochains épisodes.

Il y a beaucoup plus de questions auxquelles il faut répondre. Qui dirigera la Nevermore Academy après la mort de Larissa Weems ? Qu’en est-il de mercredi et de la romance de Xavier ? Comment va se dérouler la relation entre Wednesday et Morticia ?

Comme l’ont dit les showrunners Al Gough et Miles Millar dans une interview pour Hollywood Reporter :

Nous voulons en quelque sorte explorer et en quelque sorte compliquer toutes ces relations à l’avenir. L’école était fermée quand ils sont partis, ce qui nous a donné le plus de possibilités pour la saison deux, et je pense que c’est quelque chose que nous sommes ravis d’explorer. Pour nous, la série parle aussi vraiment de cette amitié féminine, mercredi et Enid étant vraiment au centre de cela. Le fait qu’ils se soient vraiment connectés avec le public, c’est vraiment gratifiant. Donc, nous sommes ravis d’explorer maintenant que mercredi a plongé son orteil dans la piscine de l’amitié, à quoi cela va-t-il ressembler? C’est comme si elle étreignait. C’était son grand arc pour la saison, n’est-ce pas? Donc c’est comme maintenant, on fait ça. Ensuite, l’autre chose qui est vraiment intéressante est de continuer à explorer également la relation mère-fille mercredi-Morticia, qui maintenant que Morticia connaît le pouvoir, cela lui a donné une sorte d’idée de la façon dont cela va se passer. Comment leur relation va-t-elle évoluer ?

Fait intéressant, lors d’une conversation sur la série Actors on Actors de Variety, Jenna Ortega a déclaré que la saison 2 de mercredi pourrait abandonner les thèmes dramatiques pour adolescents et se concentrer plutôt sur l’horreur :

Nous avons décidé de nous pencher un peu plus sur l’aspect horreur de la série parce qu’elle est si légère, et une série comme celle-ci avec des vampires, des loups-garous et des super pouvoirs, vous ne voulez pas vous prendre trop au sérieux. Nous abandonnons tout intérêt amoureux romantique pour mercredi, ce qui est vraiment génial.

Bande-annonce de la saison 2 de mercredi

Il n’y a pas encore de bande-annonce complète pour la saison 2 de mercredi, mais il y a quelques mois, Netflix a publié une annonce des prochains épisodes :

Casting de la saison 2 de mercredi

On peut supposer que dans le prochain épisode de mercredi, la plupart des personnages de la saison 1 reviendront – à l’exception de ceux qui ont connu une fin sanglante.

Nous pouvons nous attendre à ce que les membres de la distribution suivants apparaissent :

Jenna Ortega – Mercredi Addams

– Mercredi Addams Emma Myers –Enid Sinclair

–Enid Sinclair Percy Hynes Blanc – Xavier Thorpé

– Xavier Thorpé Georgie Farmer – Ajax Petropolus

– Ajax Petropolus Joie dimanche –Bianca Barclay

–Bianca Barclay Naomi J.Ogawa – Yoko Tanaka

– Yoko Tanaka Catherine Zeta Jones – Morticia Addams

– Morticia Addams Luis Guzman – Gomez Addams

– Gomez Addams Isaac Ordonez –Pugsley Addams

–Pugsley Addams Fred Armisen – Oncle Fester

