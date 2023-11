Mercredi après-midi Nouvelles et notes du Cardinal

— Contrôle d’écart (football) : Louisville par 20,5.

—Louisville a grimpé de deux places au 11e rang du classement nouveau classement CFP qui ont été libérés mardi soir.

—L’AP aperçus Match de jeudi soir entre Louisville et Virginia.

—Damien Barker John et Sander Roed de l’équipe masculine de football de Louisville étaient chacun nommés deuxième équipe All-ACC mercredi, tandis que Josh Jones a remporté les honneurs de la troisième équipe.

—Le soccer masculin de l’U de L est l’équipe de la semaine de la NCAA.

—Les cardinaux de John Michael Hayden jouera à Clemson ce soir à 20h en demi-finale du tournoi ACC. Vous pouvez regarder le match en direct sur le réseau ACC.

—Big Red Louie fait trois prédictions audacieuses pour le match Louisville-Virginie.

— Vous vous souvenez quand tout le monde pensait que l’accord avec le FBI allait faire virer Bill Self ? Au lieu de cela, il vient de signer le contrat le plus lucratif pour un entraîneur de basket-ball universitaire.

Personne ne parle, tout le monde marche.

—Matt McGavic s’en va derrière les lignes ennemies avec un écrivain de Virginie.

2. Alors que Tony Muskett souffre d’une blessure à la cheville, Virginia devra peut-être revenir à Anthony Colandrea au QB. Qu’apporte chaque QB, y compris son impact sur l’offensive ?

Virginia compte deux quarts très compétents, Tony Muskett et Anthony Colandrea, et nous avons vu l’offensive UVA cliquer à un niveau élevé avec l’un ou l’autre joueur du match. Colandrea est un joueur électrisant, improvisant souvent et réalisant des lancers improbables en dehors de la poche. Il est une machine à moments forts, mais il lutte également contre les erreurs de première année, lançant sept interceptions pour correspondre à ses sept passes de touché. Muskett est plus sous contrôle et même s’il n’est peut-être pas aussi susceptible de réaliser des jeux époustouflants comme Colandrea, il est un meilleur gestionnaire de l’offensive et plus précis sur les lancers à courte et moyenne portée. Son expérience et son sang-froid en fin de match UNC étaient particulièrement impressionnants.