Mercredi Addams suit-il la voie d’Eddie Munson avec le boom des tendances TikTok?

“Wednesday” sur Netflix est devenu un digne successeur du mégahit “Stranger Things”, Jenna Ortega devenant une sensation quelques jours après la sortie de la série. Le public aime un anti-héros et mercredi, bien qu’elle soit vraiment le héros plus que toute autre chose, correspond au moule avec son charme sombre. La dernière fois qu’un anti-héros avec un arc de rédemption est devenu aussi populaire, cela a provoqué un boom des tendances TikTok. Le spectacle était, bien sûr, Stranger Things et l’anti-héros en question, Eddie Munson.

Vous vous souvenez du remix de l’enfer “Chrissy, réveille-toi” ? Maintenant, mercredi stimule des tendances similaires. La tendance “Wednesday Dance” sur TikTok, par exemple, amène les gens à donner leur tour à la danse du mercredi lors de la soirée Rave’n. danse carrément bizarre, c’est maintenant devenu une petite tendance cool.Pas seulement cela, mais les yeux fixes de mercredi et l’esthétique en noir et blanc, souvent dissipés de manière ludique par les personnages de la série, sont également devenus une tendance à la mode.

“Bloody Mary”, l’une des coupes profondes “Born This Way” de Lady Gaga en 2011, a refait surface et est devenue virale ces derniers jours grâce à une nouvelle tendance TikTok de gens recréant la scène de danse de Wednesday Addams. #BillboardNews pic.twitter.com/DMf2NptxH1– panneau d’affichage (@billboard) 5 décembre 2022

la danse de mercredi est à la mode sur tiktok rn et tant de gens essaient de le faire paraître normal et je suis comme ???? elle ne danse pas NORMALEMENT, c’est tout l’intérêt !!!— EJ (@WURSTVACATION) 27 novembre 2022

Ce à quoi nous assistons ici est appelé une « Eddie Munsonification » de mercredi Addams. Est-ce que tout va mal, cependant? D’une part, la standardisation constante de style TikTok pourrait ralentir la créativité des gens ; d’autre part, aucune œuvre d’art ne devrait être gardée et réservée à un groupe particulier de publics. En tout cas, cela est devenu le sujet de discorde sur Twitter.

“J’espère que mercredi ne deviendra pas eddie munsonifié-” J’espère qu’ils deviendront meilleurs amis. J’espère que mercredi rejoindra Hellfire. J’espère qu’elle invite Eddie à une séance. J’espère qu’ils se peignent les ongles. Je veux voir ta peau ramper car les gens apprécient les choses.— ☻☆ jingle-ben ! ࿔ PDG de steddie 🙂 (@BIDERVERSE) 28 novembre 2022

“J’espère que les gens n’eddie munsonifient mercredi addams…” J’espère que les gens réalisent qu’intimider les autres pour profiter d’un personnage de fiction populaire qui les rend heureux est putain de stupide et l’a toujours été… mais nous y sommes, je suppose — ☻☆ jingle-ben ! ࿔ PDG de steddie 🙂 (@BIDERVERSE) 28 novembre 2022

Avec quelle école de pensée êtes-vous d’accord ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici