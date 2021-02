Mercredi Addams reçoit le traitement Tim Burton chez Netflix

Elle est effrayante, bizarre et occupe le devant de la scène.

Le mercredi 17 février, Netflix a confirmé que Tim BurtonLa comédie live-action de passage à l’âge adulte centrée autour de mercredi Addams a reçu une commande de huit épisodes. La série à venir, bien intitulée Mercredi, suit la fille obsédée par la mort de Morticia et Gomez Addams alors qu’elle assiste à l’étrange Nevermore Academy.

Netflix plus loin décrit la série: « Mercredi tente de maîtriser sa capacité psychique émergente, de contrecarrer une frénésie meurtrière monstrueuse qui a terrorisé la ville locale et de résoudre le mystère surnaturel qui a embrouillé ses parents il y a 25 ans – tout en naviguant dans ses relations nouvelles et très enchevêtrées de l’étrange et de la diversité Conseil des élèves. »

Mercredi, qui a été décrit par le directeur de la série originale de Netflix Teddy Biaselli en tant que « détective, mystère infusé de façon surnaturelle », ce sera les débuts de réalisateur de Burton pour la télévision. Burton est surtout connu pour la réalisation Beetlejuice, Edward Scissorhands, Le cauchemar avant Noël, Homme chauve-souris, Mariée cadavre et bien d’autres films.