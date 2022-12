Mercredi Addams de la série Netflix est le moment et ces mèmes en sont la preuve

Le « mercredi » de Netflix avec Jenna Ortega en tant que mercredi titulaire est devenu le moment. Il a récemment dépassé même “Stranger Things” en termes de nombre d’heures visionnées en une seule semaine pour toutes les séries télévisées sur Netflix. Le spectacle de Tim Burton se déroule dans la Nevermore Academy où vous rencontrez Wednesday et ses amis Enid, Tyler, Xavier, un assortiment d’ennemis de la résidente Siren Bianca aux monstres et plus encore, Catherine Zeta-Jones en tant que superbe Morticia Addams et Gwendoline Christie (de La renommée de Game of Thrones) se pavanant en tant que principal. Le spectacle est loin de la morosité que vous pourriez vous attendre à voir malgré son temps orageux et l’esthétique en noir et blanc de mercredi. Il n’y a pas un moment d’ennui alors que Wednesday entame son voyage dans les profondeurs du château tordu de Nevermore à la manière de Poudlard.

Que vous pensiez que «Wenclair» est la fin de la partie ou s’il vaut mieux les laisser seuls pour être le duo de meilleurs amis soleil-nuage d’orage ou que vous préfériez Tyler ou Xavier pour mercredi, vous êtes presque certain de n’être rien d’autre que l’équipe mercredi de bout en bout. Si vous n’avez pas encore commencé à regarder l’émission, vous voudrez peut-être ignorer celle-ci car il y a spoilers devant.

Voici ce que Twitter pense de mercredi.

Ceux qui ont regardé la série, dans son épisode quatre, intitulé Woe What a Night, les étudiants de Nevermore Academy assistent à la danse Rave’N. Mercredi assiste à contrecœur avec Tyler Galpin (Hunter Doohan). Pendant que Goo Goo Muck des Cramps joue, Wednesday se rend sur la piste de danse et lance ses mouvements les plus fous.

Maintenant, dans une récente vidéo des coulisses, Ortega et ses camarades de casting regardent la scène, et elle a révélé: «Je me sentais vraiment mal à l’aise à ce sujet. J’ai chorégraphié ça moi-même et je pense qu’il est très évident que je ne suis ni danseur ni chorégraphe.

