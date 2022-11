Mercredi à la Coupe du monde 2022: l’Allemagne, l’Espagne et la Belgique entament les campagnes de la phase de groupes | Nouvelles du football

L’Allemagne, l’Espagne, la Belgique et les finalistes 2018, la Croatie, lancent leurs campagnes lors de la quatrième journée de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

BelgiqueLa “Golden Generation” de entamera sa dernière chance à la gloire de la Coupe du monde contre Canada mercredi, mais le faire sans l’attaquant talismanique Romelu Lukaku, qui a été au cœur de leur succès ces dernières années.

Le match du groupe F au stade Ahmad bin Ali d’Al Rayyan est une ouverture délicate pour l’équipe de Roberto Martinez contre des adversaires apparaissant à une première finale mondiale depuis 36 ans qui seront licenciés pour créer une surprise.

Calendrier de la Coupe du monde – 23 novembre

Maroc vs Croatie – Groupe F, coup d’envoi 10h

– Groupe F, coup d’envoi 10h Allemagne contre Japon – Groupe E, coup d’envoi 13h

– Groupe E, coup d’envoi 13h Espagne vs Costa Rica – Groupe R, coup d’envoi 16h

– Groupe R, coup d’envoi 16h Belgique vs Canada– Groupe F, coup d’envoi 19h

Bouvier : je sors du lit pour contrarier les équipes

Image:

L’entraîneur-chef du Canada, John Herdman, affrontera la Belgique





Le Canada arrive au Qatar en tant qu’outsider désigné – un rôle que l’entraîneur John Herdman connaît très bien pour avoir joué le rôle durant toute sa carrière.

Lors de la Coupe du monde de 1986, le Canada n’a pas réussi à marquer un seul but et il y a des paris sur le fait que les 500/1 longshots, qui sont regroupés avec la Belgique, deuxième au classement, les finalistes de 2018, la Croatie et le Maroc, pourraient ne pas retrouver le fond des filets au Qatar. .

Mais alors peu auraient parié sur le garçon des rues dures de Consett dans le nord-est industriel de l’Angleterre trouvant son chemin sur la scène la plus glamour du football.

Herdman a beaucoup de respect pour le défi à venir, mais il a hâte de se battre.

“Je pense que pour la première fois depuis longtemps, je suis arrivé à l’endroit où je voulais être en tant qu’entraîneur et je sais que mes joueurs c’est aussi le moment où ils veulent être”, a déclaré Herdman.

“Ils pensent que nous pouvons vraiment entrer et avoir un bon combat avec ces équipes et être cette équipe qui a dépassé et trouver notre facteur X.

“Pour contrarier certaines équipes, je sors du lit pour ça.”

Musiala intègre les conseils anglais à la Coupe du monde

Image:

Jamal Musiala a excellé contre l’Angleterre dans la Ligue des Nations





AllemagneLa sensation adolescente de Jamal Musiala a crédité sa période de jeunesse en Angleterre pour l’avoir aidé à développer son jeu créatif qui l’a rapidement transformé en l’une des étoiles montantes du sport.

Le joueur de 19 ans, après un excellent début de saison avec le Bayern Munich où il a marqué neuf buts et délivré six passes décisives jusqu’à présent, devrait être le chef d’orchestre de l’Allemagne en attaque, opérant entre le milieu de terrain central et la ligne de front.

Son rythme, ses passes, son jeu créatif et sa capacité à marquer ont rapidement établi des comparaisons avec d’autres grands noms, l’ancien capitaine allemand Lothar Matthaeus établissant des parallèles avec le grand argentin Lionel Messi.

“Je pense qu’une comparaison avec Messi est quelque chose comme un honneur”, a déclaré Musiala lors d’une conférence de presse. “Il joue au plus haut niveau depuis si longtemps et être comparé à lui est un peu difficile. Je me concentre juste sur moi et sur ce que je peux faire de mieux en tant que Jamal et je continue.”

Musiala aura l’occasion de le montrer sur la plus grande scène lorsque les Allemands lanceront leur campagne du Groupe E contre Japon.

Ils affrontent également l’Espagne et le Costa Rica et sont impatients de faire amende honorable pour leur sortie de choc au premier tour en 2018.

“Nous avons la qualité pour aller loin dans ce tournoi”, a déclaré Musiala. “Nous partons tous avec l’idée que nous pouvons remporter le titre. Nous sommes bien préparés et impatients d’y aller.”

Pression sur la Croatie peu connue

Image:

Le Croate Luka Modric a été finaliste en 2018





Croatie ont remporté leurs cinq derniers matches et perdu une fois en 16 mois, mais les finalistes de 2018, menés par le prestidigitateur du milieu de terrain Luka Modric, commenceront leur campagne de Coupe du monde contre Maroc avec peu de fanfare et peu de gloire prédisant.

L’équipe de Zlatko Dalic, qui est allée jusqu’au bout avant de succomber à la France lors de la finale il y a quatre ans, est si peu appréciée que les bookmakers offrent 50-1 contre eux en soulevant le trophée cette fois-ci.

C’est une cote plus longue que le Danemark et dans le même terrain que la Serbie, ce qui est probablement ce qu’ils aiment.

“Cela va être difficile. Mais c’est aussi une bonne chose que nous n’ayons peut-être pas autant de pression parce que nous avons fait des choses incroyables en Russie. Mais nous souhaitons et nous voulons toujours en faire plus”, a déclaré l’attaquant Andrej Kramaric.

Nouvelles de l’équipe

Image:

Leroy Sane a été exclu du match contre le Japon





Allemagne L’ailier Leroy Sane s’est blessé au genou et manquera son match d’ouverture du Groupe E de la Coupe du monde contre le Japon.

Le joueur de 26 ans n’a pas participé à leur dernière séance d’entraînement dans le nord du Qatar avant le match de mercredi à Doha et on ne savait pas combien de temps il serait absent.

L’Allemagne, quadruple championne, qui a subi une sortie de choc au premier tour de la Coupe du monde 2018, a également fait sortir l’attaquant Niclas Fullkrug pendant quelques jours avec la grippe, mais il a depuis repris l’entraînement.

Lukaku, qui va manquer Belgiqued’au moins ses deux premiers matchs, n’est pas le seul joueur potentiellement absent du match contre le Canada. L’arrière droit Thomas Meunier s’est entraîné seul dimanche après avoir apparemment récupéré d’une pommette cassée la semaine dernière.

Image:

Romelu Lukaku a été exclu par la Belgique





Jan Vertonghen semble avoir surmonté sa blessure et obtenu 20 minutes contre l’Egypte. Une grande question pour Martinez est de savoir comment utiliser l’attaquant en forme Lois Openda, qui a fait ses débuts internationaux en juin et a été un ajout impressionnant à l’équipe et une alternative à Michy Batshuayi.

Pour le Canada, Herdman a confirmé que le gardien de premier choix Milan Borjan et le milieu de terrain Stephen Eustaquio souffraient de blessures tenaces.

Avec Maxime Crepeau déjà exclu en raison d’une jambe cassée subie lors de la finale de la Coupe MLS, le Canada faisait face à une crise de but si Borjan, qui a été dérangé par un problème d’abdomen, n’était pas en mesure de jouer, laissant Herdman choisir parmi des remplaçants inexpérimentés à Dayne St. Clair et James Pantemis non coiffé.

Pour CroatieLuka Modric, le joueur du tournoi en 2018, a une dernière chance à la gloire à 37 ans, et s’alignera contre Maroc fait probablement partie d’un impressionnant trio de milieu de terrain aux côtés de Marcelo Brozovic de l’Inter Milan et de Mateo Kovacic de Chelsea.

Brozovic a secoué une déchirure musculaire et a joué 70 minutes contre les Saoudiens, apaisant les craintes quant à son implication dans le tournoi.

Statistiques Opta : le Canada met fin à 36 ans d’attente pour la Coupe du monde

Peter Smith et Nick Wright de Sky Sports analysent certaines de leurs stars préférées à surveiller lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Leur seul à surveiller pour le quatrième jour est la sensation adolescente allemande Youssoufa Moukoko.





L’Allemagne et le Japon se rencontrent pour la première fois en Coupe du monde de football. L’Allemagne est invaincue lors de ses deux précédentes rencontres avec le Japon (W1 D1), tous deux internationaux amicaux en 2004 (3-0) et 2006 (2-2). Les sept buts de leurs deux rencontres précédentes ont été marqués en seconde période.

Le Japon n’a remporté qu’un seul de ses huit derniers matches de Coupe du Monde de la FIFA (D3 L4), il s’agissait de son match d’ouverture contre la Colombie en 2018 (2-1).

Il s’agit de la première rencontre entre le Maroc et la Croatie en Coupe du monde de football. Leur seule rencontre précédente était lors du Trophée Hassan II en décembre 1996, disputé à Casablanca. Le match s’est terminé 2-2, produisant trois cartons rouges. La Croatie a gagné 7-6 aux tirs au but.

La Croatie a remporté ses deux matches de Coupe du Monde de la FIFA face à des adversaires africains par un total de 6-0 (4-0 contre le Cameroun en 2014, 2-0 contre le Nigeria en 2018).

Depuis qu’elle a perdu son dernier match de groupe en 1994 (0-1 contre l’Arabie saoudite), la Belgique est invaincue lors de ses 12 matches de phase de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA. Ils ont remporté chacun de leurs sept derniers matches de groupe dans la compétition, seul le Brésil ayant remporté huit matches de groupe consécutifs en Coupe du monde (deux fois, de 1986 à 1994 et de 2002 à 2010).

La participation du Canada à la Coupe du monde de la FIFA 2022 marque 36 ans depuis sa dernière participation, en 1986. Il s’agit du deuxième écart le plus long entre les apparitions en phase finale parmi les équipes participant à la pièce maîtresse de cette année, après les 64 ans du Pays de Galles.

Ailleurs en Coupe du monde – Une bataille de générations

Image:

L’Espagne s’entraîne avant son match d’ouverture de la Coupe du monde





Le jeune Espagne les joueurs au cœur de la nouvelle équipe de l’entraîneur Luis Enrique font leurs débuts mondiaux lorsqu’ils affrontent les vétérans expérimentés de Costa Rica lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde du Qatar.

Avec le capitaine Sergio Busquets, seul survivant de l’équipe d’Espagne qui a remporté le tournoi 2010 en Afrique du Sud sous la direction de Vicente del Bosque, alors entraîneur, Luis Enrique a formé une nouvelle génération de joueurs en préparation pour le Qatar.

Trois ans après le début de la restructuration de l’équipe nationale après des performances lamentables au Brésil en 2014 et en Russie en 2018, il y a des signes que l’ancienne star de Barcelone et du Real Madrid construit quelque chose qui sera une force pour les années à venir.

Les milieux de terrain de Barcelone Pedri, 19 ans, Gavi, 18 ans, ainsi que leur coéquipier du club catalan Ferran Torres, 22 ans, sont trois des jeunes visages de la nouvelle équipe espagnole.

Une première rencontre de Coupe du monde C’est la première rencontre entre l’Espagne et le Costa Rica en Coupe du monde. Lors de leurs trois rencontres – toutes amicales – l’Espagne est invaincue face à l’Amérique centrale (W2 D1)

L’Espagne affronte le Costa Rica pour la quatrième fois depuis 2011. Leurs trois précédents face-à-face ont produit 12 buts, soit une moyenne de quatre par match.

Luis Enrique – qui a mené les Reds en demi-finale de l’Euro l’an dernier où ils ont été éliminés par l’Italie aux tirs au but – a sélectionné 14 joueurs âgés de 25 ans ou moins, et l’âge moyen de l’équipe est le troisième plus jeune parmi les 32 équipes. au Qatar.

Pour le Costa Rica, qui dispute sa sixième Coupe du monde, le tableau est presque à l’opposé.

Six des membres de leur équipe faisaient partie de la campagne 2014, lorsque le Costa Rica s’est qualifié d’un “groupe de la mort” aux dépens de l’Italie et de l’Angleterre, et ils ont tous maintenant 30 ans ou plus, y compris l’attaquant Bryan Ruiz qui a 37 ans.

L’équipe de l’entraîneur colombien Luis Fernando Suarez est connue pour sa solidité – elle n’a encaissé que huit buts en qualifications – et pour sa capacité à contre-attaquer, ce qui pourrait constituer une menace pour le défenseur espagnol de 33 ans Cesar Azpilicueta s’il était titularisé.

Mais l’âge de certains des principaux joueurs du Costa Rica posera des défis au-delà des exigences physiques du jeu. Le gardien Keylor Navas n’a pas disputé de match de compétition pour son club du Paris St Germain depuis cinq mois après avoir perdu sa place face à l’Italien Gianluigi Donnarumma.

Écoutez le deuxième épisode du podcast Essential Football World Cup pendant que nous discutons de qui commencera dans le match d’ouverture de l’Angleterre contre l’Iran et de la forme physique de Gareth Bale pour le Pays de Galles.