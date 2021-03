Merck va aider à produire le vaccin COVID-19 de J&J

La conversation

Le tabac a tué 500000 Américains en 2020 – est-il temps de contrôler les fabricants de cigarettes?

Quatre Américains meurent chaque année pour chaque personne employée dans l’industrie du tabac aux États-Unis. Julien Fourniol / Baloulumix via Getty Images L’usage du tabac a tué environ 500000 Américains en 2020, soit environ le même nombre que la pandémie a tué en un an. Bien que les efforts d’éducation du gouvernement et des organisations à but non lucratif aient contribué à réduire la consommation de tabac, 14% des adultes américains fument encore, même avec des étiquettes d’avertissement sur les emballages. Les décès dus au tabagisme sont si élevés que l’Organisation mondiale de la santé qualifie le tabagisme d’épidémie. Une solution potentielle aux décès liés au tabac est une «peine de mort» – autrement connue sous le nom de dissolution judiciaire – lorsqu’un juge révoque la charte d’une société pour avoir causé un préjudice important à la société. La procédure légale oblige la société à se dissoudre; il cesse d’exister. La direction et les employés perdent leur emploi. Bien que légales, les peines de mort des entreprises aux États-Unis n’ont pas été utilisées depuis des années. Pourtant, même la menace d’un seul peut être efficace. Par exemple, le simple fait d’annoncer l’intention de révoquer les chartes de deux groupes de désinformation de l’industrie du tabac (le Council for Tobacco Research et le Tobacco Institute, Inc.) a abouti à la fermeture silencieuse des deux en 1999. Je suis devenu intrigué par les peines de mort des entreprises tout en recherchant un autre sujet – sources d’énergie alternatives. Une statistique m’est venue de ma propre recherche: le remplacement de l’énergie au charbon par l’énergie solaire permettrait de sauver environ 50 000 vies américaines par an à cause de la pollution de l’air produite par les centrales électriques au charbon. Les morts rempliraient les sièges du Sun Bowl. Avec l’énergie solaire déjà largement disponible et moins coûteuse que le charbon, et alors que les sociétés charbonnières continuent de faire faillite, il ne semble pas y avoir de raison de faire traîner l’inévitable. J’ai commencé à me demander: y a-t-il un moyen de contrôler une industrie qui cause des morts inutiles? La fumée de cigarette fait des ravages sur le corps. Fixer la barre minimale La construction d’un modèle généralisé d’application de la peine de mort pour les entreprises nécessite d’abord la comparaison des droits de l’homme avec le droit à l’existence d’une industrie. Mon modèle repose sur trois hypothèses, fondées sur la Déclaration universelle des droits de l’homme de l’ONU: Chacun a droit à la vie. Chacun a le droit de travailler. Le droit humain devrait donner aux entreprises le droit d’exister si elles profitent à l’humanité. En termes simples, les entreprises peuvent agir comme une seule entité juridique – c’est-à-dire en tant que personne – pour créer efficacement des emplois et générer des profits au profit des humains. Lorsque les entreprises créent des profits et des emplois, elles peuvent en grande partie être considérées comme bonnes, à moins qu’elles n’interfèrent avec notre droit à la vie. Ce dernier élément est le point délicat. Essentiellement, cela signifie qu’une entreprise ou une industrie, à tout le moins, doit mériter son droit d’exister en employant plus de personnes qu’elle n’en tue chaque année. Cela semble peut-être un peu arbitraire, mais appelons cela la barre minimale pour l’existence d’une industrie. (C’est le minimum absolu. La plupart des gens, y compris moi-même, conviendraient qu’un seul emploi n’équivaut pas à la valeur d’une vie.) Même si des étiquettes d’avertissement sont apposées sur les paquets de cigarettes depuis 1966, des millions d’Américains fument encore. Wikimedia Industries qui seraient interdites Imaginez la peine de mort d’entreprise concernant une nouvelle industrie représentée par une entreprise phare: «Lazy Assassins Inc.» Lazy Assassins, sous une direction d’entreprise agressive, estime qu’elle pourrait employer 120 000 tueurs professionnels, ce qui éliminerait une victime par employé et par trimestre. C’est 480 000 vies par an. C’est presque exactement le nombre d’Américains que l’industrie du tabac emploie, et presque exactement le nombre d’Américains qu’elle tue chaque année: 124 342 emplois et 480 000 décès, dont 41 000 dus à la fumée secondaire. Pour le dire autrement, quatre Américains meurent chaque année pour chaque employé de l’industrie du tabac. Certes, avec les compagnies de tabac, c’est une proposition du tout ou rien. Si seulement une poignée d’entreprises voyaient leur charte d’entreprise révoquée, d’autres compagnies de tabac augmenteraient simplement leur production pour répondre à la demande. Mais si toutes les chartes étaient révoquées, aucune compagnie de tabac n'existerait pour financer la distribution ou la publicité. L'accès aux produits du tabac serait limité. Ils pourraient encore être produits et utilisés, mais pas à une échelle industrielle. De cette façon, nous maintiendrions toujours les «droits» des fumeurs de se faire du mal. Nous avons apporté des changements majeurs à notre économie pour éviter encore plus de décès dus au COVID-19. Dans cet esprit, n'est-il pas raisonnable d'aider 124 342 personnes à trouver un nouvel emploi en échange de sauver 480 000 vies américaines chaque année? Cet article est republié à partir de The Conversation, un site d'actualités à but non lucratif dédié au partage d'idées d'experts universitaires. Il a été rédigé par: Joshua M. Pearce, Université technologique du Michigan. 