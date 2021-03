Merck s’associe à Johnson & Johnson pour le déploiement des vaccins; Les fonds de relance pourraient bientôt commencer à couler: dernières mises à jour du COVID-19

Le géant pharmaceutique Merck & Co. aidera à fabriquer le vaccin à injection unique contre le coronavirus de Johnson & Johnson, une collaboration historique entre deux géants pharmaceutiques qui devrait aider à fournir rapidement des millions de doses désespérément recherchées.

Plusieurs médias, dont le Washington Post, ont cité des hauts responsables de l’administration qui ont déclaré que le président Joe Biden ferait l’annonce mardi.

Les responsables, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter d’une question qui n’a pas été annoncée, ont déclaré au Post qu’ils avaient commencé à rechercher une capacité de fabrication supplémentaire après avoir réalisé que Johnson & Johnson avait pris du retard dans la production de vaccins. Merck, l’un des plus grands fabricants de vaccins au monde, a abandonné ses propres efforts pour développer un vaccin contre le coronavirus.

La FDA a autorisé samedi le vaccin Johnson & Johnson pour une utilisation d’urgence, le troisième vaccin à être déployé. J&J a déclaré qu’il expédierait immédiatement près de 4 millions de doses aux États-Unis et 20 millions d’ici la fin du mois de mars. C’est plusieurs millions de moins que ce qui est demandé dans le cadre de son contrat gouvernemental.

►Les cas de variantes connues ont quintuplé de 471 à 2463 en février, alors même que le nombre total d’infections à coronavirus chutait d’un sommet en janvier.

► De nombreux États ont donné la priorité aux vaccins COVID-19 pour les personnes de plus de 75 ans, puis ont été transférés à ceux de plus de 65 ans, mais ils ne devraient pas continuer à démissionner par âge, a déclaré lundi un comité consultatif des Centers for Disease Control and Prevention.

►Apple a rouvert ses 270 magasins à travers les États-Unis alors que les efforts visant à vacciner davantage d’Américains contre le COVID-19 s’accélèrent.

►L’ancien président Donald Trump et son épouse, Melania, ont été tranquillement vaccinés contre le COVID-19 en janvier avant leur départ de la Maison Blanche, a rapporté le New York Times. Bien que d’autres élus de haut niveau se soient fait vacciner publiquement pour souligner la sécurité des vaccins, Trump ne l’a pas fait. Il a encouragé ses partisans à se faire vacciner lors d’un discours dimanche.

►Le nombre d’hôpitaux déclarant des unités de soins intensifs complètes a chuté de près de 50% dans tout le pays depuis début janvier, selon une analyse USA TODAY des données du ministère de la Santé et des Services sociaux.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 28,6 millions de cas confirmés de coronavirus et 514400 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 114,4 millions de cas et 2,54 millions de décès. Plus de 96,4 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 76,8 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Les géants de la pharmacie CVS et Walgreens et les grandes surfaces telles que Walmart et Kroger ont reçu la majeure partie de l’attribution initiale de vaccins COVID-19 envoyés aux pharmacies de détail. Les pharmacies communautaires veulent leur part. Lisez l’histoire complète.

Les contrôles de stimulation pourraient commencer à se déployer dans deux semaines – mais à moins d’Américains

Le nombre de personnes qui devraient encaisser lors de la prochaine série de chèques de relance pandémique devrait être réduit cette semaine, mais l’argent pourrait commencer à couler à la mi-mars. Une augmentation du salaire minimum national incluse dans le paquet adopté par la Chambre semble également vouée à l’échec lorsque le débat au Sénat commence dès mercredi pour la législation de 1,9 billion de dollars. Les démocrates espèrent un vote du Sénat vendredi afin que la Chambre puisse approuver les changements et que Biden puisse le signer d’ici le 14 mars. L’argent de stimulation pourrait commencer à être déployé avant que l’encre ne soit sèche.

L’administration Biden aura probablement besoin des 50 sénateurs démocrates pour faire adopter la législation. Certains démocrates modérés dirigés par Joe Manchin de Virginie-Occidentale veulent abaisser le seuil pour les chèques de 1 400 $, appelant à aider «les personnes qui ont le plus besoin d’aide». Manchin s’oppose également à la mesure du salaire minimum et souhaite maintenir l’actuelle augmentation hebdomadaire du chômage de 300 $, au lieu des 400 $ exigés dans la loi.

La mesure fournirait également des centaines de milliards de dollars aux écoles et aux collèges, aux vaccins et tests COVID-19, aux systèmes de transport en commun, aux locataires et aux petites entreprises. La garde d’enfants, les allégements fiscaux pour les familles avec enfants et l’aide aux États pour étendre la couverture Medicaid pour les résidents à faible revenu bénéficieraient également d’un financement.

Frontier Airlines accusée d’antisémitisme après avoir annulé un vol

Frontier Airlines a annulé un vol de Miami à New York dimanche soir, affirmant qu’un « grand groupe » refusait de porter des masques alors que l’avion se préparait pour le départ. Le groupe était composé de juifs hassidiques et l’incident a suscité l’indignation du Conseil des affaires publiques juives orthodoxes, qui a tweeté que même des personnes qui ne faisaient pas partie du groupe accusaient la compagnie aérienne de sectarisme. Le conseil a publié des vidéos de passagers en colère et de la confusion à bord de l’avion. La Ligue anti-diffamation a tweeté qu ‘ »une famille visiblement juive a été invitée à quitter un vol @FlyFrontier, prétendument en raison d’un manque de conformité du masque; lors du débarquement, des commentaires #antisémites apparents faits par l’équipage ou d’autres personnes. @ADL appelle formellement à un vol complet et transparent. enquête. »

La compagnie aérienne a déclaré dans un communiqué que des membres du groupe, y compris des adultes, refusaient de porter des masques alors que le vol 2878 se préparait au départ de Miami. « Les demandes répétées de se conformer à la loi fédérale ont nécessité leur retrait du vol », a déclaré la compagnie aérienne.

Le projet de loi de relance élargirait Obamacare

Le plan de relance comprend des mesures qui constitueraient la première extension significative de la loi sur les soins abordables, également connue sous le nom d’Obamacare, depuis son adoption en 2010. Bien que temporaires, les dispositions plus généreuses de l’ACA pourraient conduire à des changements permanents – et même plus importants – de la loi qui ont provoqué la fermeture du gouvernement dirigé par le GOP en 2013 et que le président Donald Trump et les républicains n’ont pas réussi à abroger lorsqu’ils contrôlaient la Maison Blanche et les deux chambres. du Congrès. Les républicains n’ont pas fait des subventions d’assurance un point central de leur opposition au projet de loi qu’ils ont rejeté comme une «liste de souhaits d’extrême gauche». Certains experts disent que la mesure est en retard.

«Aux États-Unis, nous avons très peu fait pour faire face au coût sous-jacent des soins de santé, c’est pourquoi l’assurance maladie est si chère», a déclaré Cynthia Cox, vice-présidente de la Kaiser Family Foundation.

L’OMS avertit que la fin de 2021 pourrait ne pas signifier la fin de la pandémie

Les experts en soins de santé préviennent qu’il est peut-être trop tôt pour penser que la pandémie de COVID-19 sera terminée d’ici la fin de 2021. Le chef des urgences de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’il était «prématuré» de penser que la pandémie pourrait être stoppée par la fin de l’année, mais le déploiement des vaccins pourrait au moins contribuer à réduire considérablement les hospitalisations et les décès. Le Dr Michael Ryan a déclaré lors d’un point de presse lundi que l’objectif unique du monde à l’heure actuelle devrait être de maintenir la transmission du COVID-19 aussi faible que possible. Et les hauts responsables de la santé publique du président Joe Biden ont averti lundi que les États-Unis pourraient « perdre le terrain durement gagné » si les cas stagnaient à leur niveau actuel.

Le Dr Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, a déclaré qu’elle était « profondément préoccupée » car le nombre de nouveaux cas stagne, mais les États continuent de faire reculer les restrictions liées aux virus.

Au milieu du déploiement chaotique des vaccins, les États s’efforcent d’obtenir des coups de feu

Les États et les comtés s’améliorent dans les moindres détails de ce qui est nécessaire pour obtenir le vaccin COVID-19 dans les armes, mais la distribution varie toujours en raison du système de santé fracturé et sous-financé du pays. Cela a conduit à de grandes disparités dans les taux de vaccination des États.

«C’est vraiment une fonction du chaos total de 50 systèmes de santé étatiques dans un système non coordonné, insensible et sous-signalé au gouvernement fédéral», a déclaré Barry Bloom, immunologiste et ancien doyen de la Harvard TH Chan School of Public Health. «Aussi fou que cela puisse être, c’est la manière américaine.»

Ce qui est remarquable, selon les experts, c’est le nombre de personnes qui trouvent des moyens de le faire fonctionner. Un regard sur la carte de l’utilisation des vaccins montre un large éventail à travers les États-Unis. Lundi, l’Alaska était en tête avec 23% de sa population vaccinée avec au moins une dose, suivie du Nouveau-Mexique avec 22%. En bas de gamme se trouvaient la Géorgie et l’Utah à 12% et l’Alabama, le Tennessee et le Texas à 13%.

La Côte d’Ivoire devient le premier pays à recevoir le vaccin COVAX dans le cadre de l’initiative des Nations Unies

Les travailleurs de la santé en Côte d’Ivoire en Afrique sont devenus les premiers à recevoir une cargaison de vaccins de l’initiative COVAX soutenue par l’ONU. Le programme vise à assurer des vaccinations contre le COVID-19 pour les plus vulnérables du monde, mais a été entravé par une offre mondiale limitée et des problèmes logistiques.

La Colombie a également reçu un envoi lundi, devenant ainsi le premier pays des Amériques à recevoir un envoi de vaccins. L’arrivée de 117000 doses du vaccin Pfizer / BioNTech dans la capitale de Bogota est intervenue quelques jours après le premier anniversaire du premier cas de coronavirus découvert dans la région.

COVAX prévoit de délivrer initialement plus de 330 millions de doses de vaccin au premier semestre 2021, couvrant en moyenne 3,3% de la population totale des 145 pays participants. Son objectif est de distribuer 2 milliards de doses de vaccin avant 2022, en distribuant suffisamment de doses pour permettre aux pays de vacciner 20% de leur population.

Twitter s’efforce d’arrêter la désinformation en étiquetant les mensonges du vaccin COVID

Twitter renforce ses efforts pour signaler la désinformation sur la plate-forme, un problème de longue date sur les médias sociaux qui a pris une nouvelle urgence au milieu des élections de l’année dernière et à travers la pandémie.

« À partir d’aujourd’hui, nous commencerons à appliquer des étiquettes aux Tweets susceptibles de contenir des informations trompeuses sur les vaccins COVID-19, en plus de nos efforts continus pour supprimer les informations trompeuses COVID-19 les plus dangereuses du service », a déclaré Twitter dans un article de blog lundi. .

Depuis l’introduction du guide COVID-19 au printemps dernier et l’annonce de la suppression des informations nuisibles et trompeuses sur les vaccins en décembre, Twitter a supprimé plus de 8 400 tweets et «contesté» 11,5 millions de comptes à travers le monde.

Dans un premier temps, les étiquettes seront appliquées aux tweets par l’équipe de Twitter lorsqu’elle déterminera que le contenu enfreint la politique de l’entreprise. Après un certain temps, ces évaluations seront utilisées pour informer les outils automatisés de Twitter afin d’étiqueter un contenu similaire sur la plate-forme de médias sociaux.

