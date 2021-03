Merck produira J&J Shot, Dems sur le point de débattre

Voici ce qui se passe mardi avec la pandémie de coronavirus aux États-Unis:

TROIS CHOSES À SAVOIR AUJOURD’HUI:

– Le fabricant de médicaments Merck & Co. aidera à produire le vaccin contre le coronavirus nouvellement approuvé de Johnson & Johnson pour essayer d’élargir l’offre plus rapidement.

– Les démocrates trient les désaccords persistants sur les allocations d’urgence sans emploi et d’autres problèmes et se préparent à entamer le débat au Sénat sur un plan de secours de 1,9 billion de dollars COVID-19.

– Un chef de file du projet soutenu par l’ONU pour déployer les vaccins COVID-19 pour les nécessiteux dans les pays riches et pauvres reconnaît que le déploiement a été plus lent que prévu dans certains endroits en raison de problèmes d’expédition et d’approbation, mais dit «en fin de compte» toutes les doses sera mis à disposition.

LES NOMBRES:

CAS: Selon les données jusqu’au 1er mars de l’Université Johns Hopkins, la moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas quotidiens aux États-Unis est passée de 85 813,9 le 15 février à 67 760,3 lundi.

DÉCÈS: Selon les données jusqu’au 1er mars de l’Université Johns Hopkins, la moyenne mobile sur sept jours des nouveaux décès quotidiens aux États-Unis est passée de 2361,9 le 15 février à 2046,1 lundi.

TAUX DE POSITIVITÉ: Selon les données jusqu’au 1er mars du COVID Tracking Project, le taux de positivité mobile sur sept jours pour les tests aux États-Unis est passé de 5,6 le 15 février à 4,4 lundi.

VACCINS: 50,7 millions de personnes, soit 15,3% de la population américaine, ont reçu au bail une dose d’un vaccin contre le coronavirus, selon le CDC, tandis que 25,5 millions de personnes ont terminé leur vaccination, soit 7,7% de la population.

CITATION: « Cela leur permettait de se sentir comme si c’était normal d’admettre notre tristesse en ce moment. » – L’artiste Kristina Libby, qui a lancé le Floral Heart Project pour donner aux survivants des victimes du COVID-19 des lieux de deuil.

À L’HORIZON: Les Caraïbes sont à la recherche de visiteurs et de vaccins alors qu’elles cherchent à relancer l’économie en panne de l’une des régions du monde les plus dépendantes du tourisme. Les eaux claires et le sable chaud avaient attiré un nombre record de 31,5 millions de touristes dans la région en 2019. Mais les visites ont chuté d’environ 60% à 80% l’année dernière. Les gouvernements locaux se tournent vers l’Inde et la Chine pour obtenir des vaccins afin d’accueillir en toute sécurité les touristes sans provoquer une augmentation des cas de COVID-19 qui pourrait submerger leurs systèmes de soins de santé fragiles.

