Siège social de Merck à Rahway, New Jersey, le mardi 18 avril 2023.

Merck jeudi signalé Chiffre d’affaires et bénéfice ajusté du troisième trimestre supérieurs aux attentes grâce aux fortes ventes de son médicament anticancéreux à succès Keytruda et du vaccin contre le VPH. Gardasil et étonnamment, son médicament Covid Lagevrio.

Le géant pharmaceutique a également augmenté ses prévisions de ventes pour l’ensemble de l’année, les faisant passer de 59,7 à 60,2 milliards de dollars, soit un chiffre légèrement supérieur aux prévisions de 58,6 à 59,6 milliards de dollars fournies en août.

Merck a abaissé ses prévisions de bénéfice ajusté de 1,33 à 1,38 dollars par action, contre une prévision précédente de 2,95 à 3,05 dollars par action. Mais ces perspectives actualisées reflètent une charge initiale de 5,5 milliards de dollars, soit 1,70 dollars par action, liée au récent accord de collaboration pharmaceutique entre la société et Daiichi Sankyo.

Ces prévisions incluent également des frais ponctuels précédemment annoncés liés aux acquisitions de Prometheus Biosciences et d’Imago BioSciences par la société, ainsi qu’un autre paiement initial lié à un accord de collaboration avec Kelun-Biotech.

Voici ce que Merck a rapporté pour le troisième trimestre par rapport à ce que Wall Street attendait, sur la base d’une enquête auprès des analystes menée par LSEG, anciennement connu sous le nom de Refinitiv :

2,13 $ ajusté contre 1,95 $ attendu Revenu: 15,96 milliards de dollars contre 15,32 milliards de dollars attendus

Les actions de Merck ont ​​chuté de près de 7 % cette année. Sa valeur marchande est d’environ 263 milliards de dollars, ce qui en fait l’une des plus grandes sociétés pharmaceutiques basées aux États-Unis.

Merck a généré un chiffre d’affaires de 15,96 milliards de dollars pour le trimestre, en hausse de 7 % par rapport à la même période de l’année dernière.

La société a enregistré un bénéfice net de 4,75 milliards de dollars, soit 1,86 $ par action. Cela se compare aux 3,25 milliards de dollars, soit 1,28 dollars par action, pour la même période il y a un an.

Hors certains éléments, le bénéfice ajusté par action de Merck s’est élevé à 2,13 $ pour la période.

L’activité pharmaceutique de Merck, qui développe une large gamme de médicaments pour différents domaines de maladies, a enregistré un chiffre d’affaires de 14,26 milliards de dollars au cours du trimestre. Cela représente une hausse de 10 % par rapport à la même période il y a un an.

Hors Lagevrio, les ventes pharmaceutiques ont augmenté de 9 %. Le traitement antiviral Covid a généré 640 millions de dollars de ventes pour le trimestre, en hausse de 47 % par rapport au troisième trimestre 2022. Merck a déclaré que la croissance était due à une demande plus élevée au Japon, partiellement compensée par une demande plus faible en Australie et la non-récurrence des ventes dans le ROYAUME-UNI