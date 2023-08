Merck (MRK) Rapport sur les résultats du deuxième trimestre 2023

Les perspectives comprennent également des frais non récurrents précédemment divulgués liés à la acquisition d’Imago BioSciences l’année dernière et un paiement initial pour le développement d’un médicament accord avec Kelun-Biotech.

La société basée dans le New Jersey a relevé ses prévisions de ventes pour 2023 à une fourchette de 58,6 à 59,6 milliards de dollars, légèrement supérieure aux prévisions de 57,7 à 58,9 milliards de dollars fournies fin avril.

Les actions de Merck ont ​​baissé d’environ 4 % cette année, avec une valeur marchande d’environ 270 milliards de dollars, ce qui en fait la troisième plus grande société pharmaceutique basée aux États-Unis.

Merck a enregistré une perte nette de 5,98 milliards de dollars, ou 2,35 dollars par action, contre un bénéfice net de 3,94 milliards de dollars, ou 1,55 dollar par action, au cours de la période de l’année précédente. Hors coûts d’acquisition et de restructuration, la perte par action de Merck était de 2,06 $ pour le trimestre.

Le géant pharmaceutique a toutefois enregistré une perte trimestrielle en raison de charges liées à la acquisition de Prometheus Biosciences plus tôt cette année.

Merck a annoncé mardi un chiffre d’affaires du deuxième trimestre supérieur aux attentes grâce aux fortes ventes de son médicament anticancéreux Keytruda et du vaccin contre le VPH Gardasil® .

L’activité pharmaceutique de Merck, qui développe une large gamme de médicaments pour différents domaines thérapeutiques, a enregistré un chiffre d’affaires de 13,46 milliards de dollars au cours du trimestre. C’est une hausse de 6 % par rapport à la même période il y a un an.

Hors traitement antiviral Covid de Merck molnupiravir, le chiffre d’affaires de la division pharmaceutique a augmenté de 14 %.

Les ventes de molnupiravir, vendu sous le nom de marque Lagevrio, ont plongé à 203 millions de dollars au cours de la période, en baisse de 83 % par rapport au 1,18 milliard de dollars rapporté pour le deuxième trimestre de 2022. Les analystes s’attendaient à ce que le médicament rapporte 187,6 millions de dollars de ventes, selon les estimations de FactSet.

La baisse n’est pas une surprise. Les ventes de molnupiravir et d’autres produits Covid d’entreprises comme Pfizer ont chuté cette année alors que le monde sort de la pandémie et dépend moins des vaccins et des traitements pour se protéger.

La croissance de la division pharmaceutique a été largement alimentée par le populaire traitement par anticorps Keytruda, qui est utilisé pour traiter plusieurs types de cancer.

Le médicament a enregistré un chiffre d’affaires de 6,27 milliards de dollars, en hausse de 19% par rapport au trimestre de l’année précédente. Les analystes s’attendaient à 5,97 milliards de dollars de ventes de Keytruda, selon les estimations de FactSet.

La société a subi des pressions pour réduire sa dépendance vis-à-vis de Keytruda, qui devrait perdre sa protection par brevet en 2028. Mais Merck tente de défendre son avantage en matière de brevets sur Keytruda en développant nouvelles formulations du médicament, comme une version qui peut être injectée sous la peau.