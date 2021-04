Le logo Merck est visible à une porte de la Merck & amp; Campus Co à Rahway, New Jersey, États-Unis, 12 juillet 2018.

Merck a annoncé jeudi qu’elle mettrait fin au développement de son médicament expérimental pour les patients hospitalisés avec un Covid-19 sévère après que la Food and Drug Administration ait demandé à la société de fournir des données supplémentaires pour étayer une autorisation d’utilisation d’urgence.

Merck, basée dans le New Jersey, a acquis le médicament MK-7110 par le biais de son acquisition de 425 millions de dollars de la société biopharmaceutique privée OncoImmune à la fin de l’année dernière.

Une analyse intermédiaire des données des essais cliniques a suggéré que le médicament améliorait les chances de guérison des patients les plus malades atteints de Covid-19 et réduisait le risque de décès ou d’insuffisance respiratoire.

Cependant, Merck a révélé en février que les régulateurs américains avaient demandé plus de données sur le médicament au-delà de l’essai de phase trois déjà mené. À l’époque, la société avait déclaré qu’elle ne prévoyait plus de fournir le médicament aux États-Unis au cours du premier semestre 2021.

Désormais, en raison des « incertitudes réglementaires » et du temps et des ressources nécessaires pour fournir les données supplémentaires, Merck a déclaré avoir décidé d’arrêter le développement du médicament et de concentrer ses efforts sur l’avancement de son autre médicament Covid-19 ainsi que sur l’accélération de la production de le vaccin Johnson & Johnson.

« Sur la base des recherches supplémentaires qui seraient nécessaires – de nouveaux essais cliniques ainsi que des recherches liées à la fabrication à grande échelle – le MK-7110 ne devrait pas être disponible avant le premier semestre 2022 », a déclaré la société dans un communiqué de presse.

L’annonce marque une autre déception pour Merck dans ses efforts de lutte contre la pandémie.

En janvier, il a annoncé qu’il mettrait fin au développement de ses deux vaccins Covid-19. Dans les premiers essais, les deux vaccins ont généré des réponses immunitaires inférieures à celles observées chez les personnes qui s’étaient rétablies de Covid-19 ainsi que celles rapportées pour d’autres vaccins, selon la société.

Alors que Merck abandonne MK-7110, la société a déclaré qu’elle irait de l’avant avec son médicament antiviral oral, le molnupiravir, dans un essai clinique de phase trois testant des patients non hospitalisés atteints de Covid-19.

« Nous continuons à faire des progrès dans le développement clinique de notre candidat antiviral molnupiravir », a déclaré Roy Baynes, directeur médical de Merck, dans un communiqué. « Les données de la partie recherche de dose de ces études sont cohérentes avec le mécanisme d’action et fournissent des preuves significatives du potentiel antiviral de la dose de 800 mg. »

–Reuters a contribué à ce rapport.