Merci Yorkville – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Je veux juste vous faire savoir à quel point j’apprécie votre ville. Je viens à Yorkville plusieurs fois par an pour faire du kayak sur les vagues du parcours Marge Cline Whitewater, traîner au Riverfront Park et manger et boire dans vos restaurants.

C’est vraiment le seul endroit près de la région de Chicago où les kayakistes d’eau vive peuvent jouer. Je n’habite pas à Yorkville, je ne paie pas d’impôts à Yorkville, mais je profite pleinement de vos parcs et de votre région.

C’est super généreux de votre part de garder le parc en si bon état. C’est un très grand parc avec des installations incroyables. Lorsque vous voyez des gens y faire du kayak, sachez que nous venons de tout l’Illinois pour profiter de votre ville. Les gens viennent même du Wisconsin, de l’Iowa et du Missouri juste pour pagayer à Yorkville.

Merci.

Tom Hafner

Parc du Chêne