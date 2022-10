Merci, vol d’honneur – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Mon frère et moi venons de rentrer du vol d’honneur des Quad Cities le mardi 4 octobre.

Ce fut une expérience inoubliable du départ à 4h du matin au retour à 22h. Nous avons atterri à Washington, DC, avec un canon à eau au-dessus de l’avion, des centaines d’écoliers alignés sur notre route à travers l’aéroport nous encourageant sur notre chemin, et la police à moto escortant notre bus toute la journée.

Nous avons visité le musée de l’air et de l’espace, le cimetière d’Arlington, le mur du Vietnam, la Seconde Guerre mondiale, la Corée et les monuments commémoratifs d’Iwo Jima. Nous avons également visité le Women’s Memorial for Female Vets et le nouveau Air Force Memorial au Pentagone. Nous avons même assisté à la relève de la garde sur la tombe du soldat inconnu.

Nous avons été honorés aux aéroports de Dulles et de Quad Cities par des centaines de militaires et de civils à notre retour.

De l’ensemble du personnel des organisateurs, aux personnes qui ont donné de leur temps à nos tuteurs qui nous ont escortés partout à Washington, DC, aux employeurs et aux bonnes personnes qui ont donné de leur temps, de leur talent et de leur argent, et ont également aidé leurs employés à assumer cette entreprise, nous vous saluons!

Léo Rienstra

Polo