Merci – Section locale de Shaw

Pour l’éditeur:

Tout d’abord, je tiens à remercier la Yorkville American Legion pour le merveilleux petit-déjeuner qu’elle a servi dimanche afin de remercier et d’honorer tous ceux qui ont servi notre merveilleux pays.

Pendant que je mangeais, j’observais les visages de ceux qui servaient. Aucun n’est connu pour ses exploits sportifs, une chanson qu’il a écrite, un rôle au cinéma ou un mouvement politique. Ils ne portent pas avec eux le scintillement, la gloire ou la renommée, mais plutôt les vieux visages usés tempérés par la guerre et une paix amère, déplacés par une main invisible face à la peur pour combattre le mal et défendre une liberté qui nous est accordée non par le générosité de l’État, mais de la main de Dieu.

Trop de groupes profitent aujourd’hui d’un mois de l’histoire, de la culture ou du mouvement alors que nous honorons ces visages altérés avec un seul jour par an. L’État a obligé nos écoles à demander à nos enfants d’écrire sur un « héros culturel », mais n’apprend pas à nos enfants à connaître les noms d’Alvin York, Audie Murphy, Ira Hayes, les WAAC, les WAVE, les WASP ou les SPAR, les Tuskegee Airmen, les Navajo Code Talkers et bien d’autres qui occupent leurs lits chauds et terrestres. Ces hommes et ces femmes n’ont pas de nom reconnu car leurs noms sont écrits dans le Livre de Vie comme « Connus mais de Dieu » et sont réconfortés par les bras de Celui qui a donné Sa vie pour nous.

Comme tant d’autres dans ce pays, je ne peux rien vous donner d’autre que de dire au nom d’une nation reconnaissante, je vous remercie, sans distinction de race, de couleur ou de croyance pour les sacrifices que vous avez faits pour obtenir les bénédictions de ma liberté. Je sais que ce n’est pas grand-chose, mais c’est tout ce que j’ai à donner.

Jésus Alaniz

Yorkville