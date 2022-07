Merci: Raashii Khanna a CETTE chose spéciale à dire sur sa co-star Naga Chaitanya [Watch Video]

Lancement de la bande-annonce de remerciement : La bande-annonce de la star sudiste Naga Chaitanya et du film vedette de Raashii Khanna, Thank You, est enfin sortie. La bande-annonce est sortie à Hyderabad le 12 juillet. La superstar du sud Naga Chaitanya avec l’actrice Raashii Khanna a été vue lors du lancement de la bande-annonce de son film Merci. Naga Chaitanya était beau dans son look décontracté. Sa co-star Rakhi Khanna était magnifique dans son sari rose lors du lancement de la bande-annonce. L’actrice Raashii Khanna parle de sa co-vedette Naga Chaitanya et du film. Merci est un film dramatique réalisé par Vikram K Kumar. Le film devrait sortir le 22 juillet 2022.