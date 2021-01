Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a adressé un rare discours écrit de nouvel an à ses concitoyens, les remerciant pour leur «confiance et leur soutien invariables», et s’est engagé à travailler plus dur pour amener le pays dans une «nouvelle ère».

Sautant son traditionnel discours télévisé du 1er janvier, le dirigeant nord-coréen a opté pour l’envoi d’un court message manuscrit cette année. Selon les médias du pays, c’est la première fois depuis 1995 que le chef du pays leur envoie une carte de nouvel an au lieu de leur tendre la main à la télévision.

En fait, l’année dernière, le discours de fin d’année de Kim a fusionné avec son discours lors d’une importante réunion du Parti des travailleurs au pouvoir. Une situation similaire est attendue cette fois-ci également, le congrès du parti devant se tenir à Pyongyang début janvier.

Dans son bref message, Kim a remercié ses compatriotes nord-coréens d’avoir soutenu son leadership, s’engageant à poursuivre son travail et à faire plus pour le pays.

« Je remercie les gens d’avoir invariablement fait confiance et soutenu notre Parti même dans les moments difficiles », Kim a écrit, souhaitant «Toutes les familles à travers le pays un plus grand bonheur et des gens bien-aimés, une bonne santé.»

Au cours de la nouvelle année également, je travaillerai dur pour amener plus tôt la nouvelle ère dans laquelle les idéaux et les désirs de notre peuple se réaliseront.

Les «temps difficiles» auxquels le chef du pays a fait allusion sont apparemment les difficultés économiques auxquelles la Corée du Nord a été confrontée en 2020. La pandémie a encore isolé le pays, qui a enduré des décennies de sanctions diverses, et son économie a probablement connu une forte baisse l’année dernière. Selon les estimations des analystes de données Fitch Solutions, le PIB nord-coréen aurait diminué de 8,5% en 2020.

On ne sait pas non plus dans quelle mesure la population du pays a été touchée par la pandémie sur le plan sanitaire. Alors que Pyongyang maintient qu’il a toujours un total de zéro Covid-19, toute tentative de contester les chiffres officiels a été accueillie par une réaction exceptionnellement fâchée de la part des hauts responsables du pays, y compris la sœur de Kim, Kim Yo-jong.

Début décembre, elle s’en est pris au haut diplomate sud-coréen, Kang Kyung-wha, qui a déclaré que c’était « difficile à croire«Pyongyang n’avait toujours pas de cas de coronavirus. Kim Yo-jong a critiqué les remarques du ministre comme « téméraire, » avertissant que de telles déclarations nuisent davantage à la relation déjà malmenée entre les deux Corées.

