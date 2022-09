Merci pour l’événement du 11 septembre – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Les membres de l’American Legion Post 181, Sandwich, tiennent à remercier les nombreuses personnes impliquées dans l’événement commémoratif du 11 septembre à la Sandwich Fair.

Merci au maire Todd Latham, au chef de la police de Sandwich Jim Bianchi et aux pompiers Cullin Burns, Jason Darby et Zack Morel. Un merci spécial à tous les pompiers et policiers qui ont participé à l’événement et à tous les hommes et femmes de ces services qui nous servent et nous protègent au quotidien.

Merci au directeur de chœur de Sandwich High School, Taylor Marshall, et au chœur de Sandwich High School pour avoir chanté l’hymne national et “God Bless America”, Aleksandra Savage, membre du groupe de Sandwich High School, pour avoir joué des claquettes, au joueur de cornemuse Peter Duffield pour avoir joué de “Amazing Grace” et Rick Olson pour avoir fourni le système de sonorisation de cet événement spécial.

Merci au conseil d’administration de Sandwich Fair pour toute leur aide et leur coopération dans l’organisation de cet événement.

Un merci spécial à WSPY, son personnel et les journaux locaux pour toute la publicité concernant cet événement du 11 septembre.

Enfin, merci aux membres du VFW Post 1486, aux dames auxiliaires du VFW Post 1486 et aux dames auxiliaires du Sandwich American Legion Post 181. Votre aide et votre participation à cet événement ont été grandement appréciées.

À tous ceux qui ont participé à l’événement, merci beaucoup. Voir le soutien pour le 21e anniversaire de cet événement commémoratif du 11 septembre était inspirant et montre que le patriotisme vit toujours dans nos villes et villages.

Stefan Skopek

Poste 181 de la Légion américaine

Président, Comité 9/11

Sandwich