« Merci pour l’amour »: après le soutien de Will Smith et Lewis Hamilton, Naomi Osaka brise le silence en quittant Roland-Garros

Le numéro deux mondial Osaka a brusquement fui le tournoi vendredi au milieu d’un tourbillon de débats très publics, y compris une amende et des menaces d’interdiction de futurs tournois dans une longue lettre cosignée par les quatre pièces maîtresses du Grand Chelem du calendrier du tennis.

Alors que les accusations de recherche d’attention, d’intimidation, de sexisme et même de racisme semblaient s’intensifier, Osaka a publié une déclaration sur les réseaux sociaux s’excusant pour la saga et révélant qu’elle quittait Paris afin de protéger davantage sa santé mentale.

Dans un message plus court quelques jours plus tard, Osaka a dit à ses millions de followers : «Je veux juste vous remercier pour tout l’amour.

Voir cet article sur Instagram Une publication partagée par 大坂なおみ (@naomiosaka)

« Je n’ai pas souvent contacté ces derniers temps, mais je voulais passer ici et vous dire à tous que je l’apprécie vraiment. »

Osaka aurait pu être déçue si elle avait espéré que sa décision choc calmerait la clameur. Les icônes Serena et Venus Williams font partie des joueurs qui l’ont soutenue avec enthousiasme dans les jours qui ont suivi, ainsi que l’acteur et fan de sport Will Smith.

« Hé, Naomi, » a écrit la superstar hollywoodienne Smith dans une note manuscrite à Osaka. « Vous avez raison. Ils ne sont pas. Je suis d’accord. »

Voir cet article sur Instagram Une publication partagée par Will Smith (@willsmith)

Le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton, qui n’est pas non plus étranger à la controverse médiatique, a été plus élaboré dans son explication de sa sympathie pour l’as japonais, appelant le « contrecoup » contre elle « ridicule. »

« Les gens ne tenaient pas compte du fait qu’elle est un être humain », dit Hamilton. « Elle disait : ‘Je ne suis pas assez bien pour faire ça maintenant.’

« Quelqu’un qui parlait de sa santé mentale personnelle et qui avait ensuite reçu une amende pour ce n’était pas cool. Ils auraient certainement pu mieux gérer ça.

« J’espère qu’ils s’y plongeront en profondeur et trouveront un meilleur moyen de s’y retrouver à l’avenir. En tant qu’athlètes, nous nous poussons à la limite, nous sommes à la limite et nous ne sommes que des êtres humains.

S’exprimant à Bakou lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, Hamilton a soutenu Osaka pour son soutien aux initiatives et campagnes de justice sociale telles que Black Lives Matter, et a déclaré qu’à 22 ans, sa situation n’était pas « le meilleur » pour un nouveau venu dans le summum du sport.

« Naomi est une athlète et un être humain incroyable et son activisme a été si percutant », dit-il avec admiration. « Mais quand vous êtes si jeune avec autant de poids sur ses épaules, ce qui s’est passé est inévitable.

«Elle était incroyablement courageuse et il s’agit maintenant de poser des questions à ceux qui sont au pouvoir, de les faire réfléchir à la façon dont ils réagissent parce que la façon dont ils ont réagi avec l’amende n’était pas bonne.

«Quand vous êtes jeune, vous êtes mis sous les feux de la rampe et sous les projecteurs, et cela vous pèse lourdement. La plupart d’entre nous ne sont pas préparés.

« J’ai appris à la dure et j’ai fait beaucoup d’erreurs. Cela peut être intimidant devant une caméra. Ce n’est pas la chose la plus facile à faire, surtout si vous êtes introverti et que vous luttez sous ce genre de pressions.

«Quand j’étais jeune, j’ai été jeté dans la fosse et je n’ai reçu aucun conseil ni soutien. Je n’étais jamais prêt à être jeté devant la caméra ou guidé sur ce qu’il faut surveiller et comment y naviguer.