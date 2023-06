« Merci, merci beaucoup », un adolescent remporte la couronne du roi au Penticton Elvis Festival

Elvis aurait dit un jour « faites quelque chose dont vous vous souviendrez ».

C’est exactement ce qu’a fait Mat Shank, 19 ans, en remportant le Penticton Elvis Festival 2023.

« Il est venu et a hypnotisé la foule », a déclaré Mike Schell, président du festival. « Ils l’aimaient. »

Shank, qui est originaire de Gatineau, au Québec, et n’est un artiste hommage que depuis 10 mois, participera à Ultimate Elvis qui aura lieu à Graceland à Memphis en août.

Mat Shank est le champion du Penticton Elvis Festival 2023. (Facebook)

Le gagnant reçoit un contrat de tournée d’un an, un prix en argent de 20 000 $ et plusieurs costumes d’Elvis.

Schell a ajouté que le Festival Elvis 2023, qui a présenté 25 artistes hommage, a été un énorme succès.

« Pour la première fois en 21 ans, le spectacle de la tête d’affiche s’est vendu et le spectacle final du dimanche s’est également vendu. »

Les ventes à la porte ont également doublé et triplé par rapport aux années précédentes.

L’émission en vedette mettait en vedette Jay Dupuis de Myrtle Beach, en Caroline du Sud, le champion de Penticton 2022 Sylvain Leduc de Montréal et Corny Rempel de Steinbach, au Manitoba.

Schell, qui en est à sa 18e année avec le festival, a déclaré qu’il pensait qu’une partie du succès pouvait être attribuée au film Elvis, sorti l’année dernière.

« Je pense que cela a engendré une nouvelle génération de fans d’Elvis. Nous avons vu beaucoup de jeunes là-bas, tout simplement génial.

Il y avait un autre grand gagnant au festival. Schell a déclaré avoir recueilli 500 livres de nourriture et 3 800 $ pour la Penticton Food Bank.

