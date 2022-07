Merci le diktat strict de la star Naga Chaitanya aux médias au milieu des rapports de liaison avec Sobhita Dhulipala, “Pas de questions personnelles s’il vous plaît” [Exclusive]

Naga Chaitanya a été vu pour la dernière fois sur grand écran à Bangarraju qui mettait également en vedette son père Nagarjuna dans le rôle principal et il a bien marché au box-office. Avant cela, il a été vu dans Love Story qui mettait en vedette Sai Pallavi dans le rôle principal féminin. Le film a été un succès au box-office. Cependant, la prochaine sortie de l’acteur Merci n’a pas réussi à créer un bon buzz avant la sortie. Le film devrait sortir le 22 juillet et la bande-annonce et les chansons n’ont pas retenu l’attention du public.

Chay est actuellement occupé par les promotions du film, et une source a informé BollywoodLife que l’acteur a un diktat strict pour les médias selon lequel aucune question personnelle ne doit être posée. Pour les non-initiés, l’acteur a fait la une des journaux pour sa relation supposée avec l’actrice Sobhita Dhulipala.

La source a également déclaré que récemment, lors d’une interview à Hyderabad, lorsqu’un des journalistes lui a posé une question personnelle, l’acteur a quitté l’interview. Plus tard, son équipe a tenté de maintenir qu’il était sorti pour une pause thé.

Love Story est le premier film de Naga Chaitanya après sa séparation d’avec Samantha Ruth Prabhu. La source nous informe que lors des promotions de Love Story il avait précisé qu’aucune question personnelle ne lui serait posée, et maintenant, l’acteur a la même exigence lors de la promotion de Thank You.

Réalisé par Vikram Kumar, Merci met également en vedette Raashi Khanna, Malavika Nair et Avika Gor. Le film est produit par Dil Raju, et récemment, dans une interview avec 123Telugu, il a fait l’éloge de la performance de Chay dans Thank You. Dil Raju a déclaré: “Il s’améliore à chaque film qui passe ces jours-ci. Dans Merci , il a fait un travail formidable et surprendra tout le monde par sa maturité.”

En dehors de Merci, Chay sera vu dans le prochain réalisateur de Laal Singh Chaddha et Venkat Prabhu. L’acteur fera également ses débuts numériques avec la série Web Dootha d’Amazon Prime Video.