"Merci Inde": Israël comme #IndiaIsWithIsrael Tendances sur les réseaux sociaux

Israël a remercié l’Inde pour son soutien à la suite des attaques terroristes perpétrées par le Hamas, le hashtag « L’Inde est avec Israël » étant orienté sur « X ».

Sur son compte X officiel, géré par l’équipe de diplomatie numérique du ministère israélien des Affaires étrangères, Israël a déclaré : « Merci Inde ». Il a également partagé une photo montrant « L’Inde est avec Israël » en tendance sur X.

Cela survient après qu’un barrage de roquettes a été lancé samedi matin sur le sud et le centre d’Israël lorsque le Hamas a lancé une attaque surprise sur son voisin.

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que les pensées et les prières de l’Inde allaient aux victimes innocentes et à leurs familles.

S’adressant à X, le Premier ministre Modi a déclaré : « Profondément choqué par la nouvelle des attaques terroristes en Israël. Nos pensées et nos prières vont aux victimes innocentes et à leurs familles. Nous sommes solidaires avec Israël en cette heure difficile. »

En réponse à la déclaration du Premier ministre Modi sur X, l’ambassadeur d’Israël en Inde, Naor Gilon, a déclaré : « Merci @PMOIndia. Le soutien moral de l’Inde est très apprécié. Israël l’emportera. »

Dans un autre message partagé sur X, M. Gilon a déclaré : « Israël subit une attaque combinée depuis Gaza pendant la fête juive. À la fois par des roquettes et par des infiltrations terrestres de terroristes du Hamas. La situation n’est pas simple mais Israël l’emportera. »

Selon les derniers développements, plus de 100 personnes ont été tuées dans « l’attaque terroriste » du Hamas contre Israël, selon des responsables médicaux, a rapporté le Times of Israel citant les médias en hébreu.

Selon le ministère de la Santé, 908 personnes blessées ont été transportées à l’hôpital pour y être soignées lors de l’attaque terroriste en cours menée par le Hamas dans les régions du sud et du centre d’Israël, a rapporté le Times of Israel. Quelque 800 personnes ont été blessées dans ces attaques, parmi lesquelles des dizaines de terroristes du Hamas ont infiltré Israël et abattu des soldats et des personnes. D’autres ont été blessés par des tirs de roquettes.

Dans une déclaration publiée sur X, le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré : « Au moins 100 Israéliens ont été assassinés et plus de 900 blessés dans des attaques terroristes perpétrées par les terroristes du Hamas ».

En partageant le message sur X, le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré : « Les combats dans le sud d’Israël se poursuivent. Nos forces de sécurité sécurisent les zones qui sont attaquées par les terroristes du Hamas qui ont infiltré les communautés israéliennes et qui ont capturé des civils.

Pendant ce temps, le porte-parole principal de l’armée israélienne, l’amiral arrière Daniel Hagari, a déclaré que le Hamas avait pris des Israéliens en otages dans la bande de Gaza, a rapporté le Times of Israel.

S’adressant aux journalistes, M. Hagari a déclaré que des soldats israéliens avaient également été tués dans les combats. Il n’a pas révélé le nombre d’otages ou de soldats tués. Hagari a déclaré qu’il y avait encore 22 lieux de combats en cours dans le sud d’Israël, y compris des situations de prises d’otages à Beeri et Ofakim.

Il a déclaré que les troupes israéliennes avaient atteint toutes les villes situées à la frontière de Gaza et a ajouté que les forces s’efforçaient de scanner tout le monde, selon un article du Times of Israel. Selon Hagari, quatre divisions sont déployées à la frontière de Gaza, rejoignant les 31 bataillons déjà présents.

