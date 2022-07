Merci film complet en HD divulgué en ligne sur Tamilrockers, Movierulz, Filmyzilla et plus encore; Le film de Naga Chaitanya est la proie du piratage

Merci film mettant en vedette Naga Chaitanya et dirigé par Vikram Kumar est sorti aujourd’hui, le 22 juillet. Le film a eu beaucoup de buzz autour de lui depuis qu’il apporte Naga Chaitanya dans un avatar plus beau que jamais. Cependant, le film produit par Dil Raju sous la bannière Sri Venkateswara Creations, a reçu un coup dur le jour même de sa sortie. Merci a été divulgué en ligne en version Full HD pour une visualisation et un téléchargement gratuits sur des sites torrent tels que Tamilrockers, Movierulz, Filmyzilla, etc. Cela touchera certainement la collection au box-office du film qui a reçu de bonnes critiques de la part des critiques ainsi que des fans.

Ce n’est pas la première fois qu’un grand film fuit en ligne quelques heures après sa sortie en salles. Même Ranbir Kapoor, Sanjay Dutt, le film Shamshera de Vaani Kapoor, qui est sorti le même jour, a fuité en ligne sur Tamilrockers, Filmyzilla, Movierulz et d’autres torrents. Cependant, nous exhortons nos lecteurs à ne pas regarder ces films ou à ne consommer aucun contenu sur ces sites où ils affichent du contenu divulgué. Les différents réalisateurs de ces films ont également exhorté les téléspectateurs à ne regarder les films et le contenu OTT que sur des plateformes ou des cinémas OTT autorisés.

Revenons au film Merci, à part Naga Chaitanya, le film met également en vedette Sai Sushanth Reddy, Avika Gor et Malavika Mohan dans des rôles importants. La performance de Naga Chaitanya, même si c’est dans un rôle que les fans l’ont déjà vu, a reçu des critiques positives. Outre le film, Naga Chaitanya fait également l’actualité de ses récentes interviews promotionnelles où il a abordé des questions sur Samantha Ruth Prabhu et son divorce. D’un autre côté, Samantha, qui a fait ses débuts dans Koffee With Karan 7 de Karan Johar, a fait une révélation choquante sur leur relation.