« Merci du fond du cœur »: Julia’s Junction ouvre à West Kelowna

Avec un « nous l’avons fait » enthousiaste, Melissa Grassmick a ouvert Julia’s Junction à West Kelowna le lundi 31 juillet.

Le terrain de jeu, situé au Westbank Center Park, est un espace accessible et inclusif pour les enfants de toutes capacités.

« La plupart d’entre vous savent que j’ai commencé ce voyage avec ma fille Julia comme source d’inspiration », a déclaré un Grassmick ému à la foule en liesse rassemblée pour l’événement. « Non seulement il n’y avait pas de parcs accessibles à visiter, mais j’ai vite compris qu’il y avait beaucoup d’autres enfants qui avaient du mal à trouver un parc où jouer. Merci à tous du fond du cœur. »

Julia a subi une lésion de la moelle épinière causée par un caillot de sang à l’âge de 17 mois.

L’inauguration de Julia’s Junction, une aire de jeux inclusive pour les enfants de tous âges, a eu lieu à West Kelowna le 31 juillet.@KelownaCapNews⁩ pic.twitter.com/YvmNc3LVq2 – Gary Barnes (@GaryBarnes109) 31 juillet 2023

La famille Grassmick a recueilli la majorité des fonds pour le projet de 900 000 $. La ville de West Kelowna a contribué 200 000 $ et l’espace du parc et le gouvernement fédéral ont fourni 120 000 $.

D’autres contributions provenaient de sponsors et de dons de la communauté.

« De la plus petite contribution en nature au plus grand donateur, qui a permis à tant d’enfants de jouer ici pendant des années », a déclaré le maire Gord Milsom.

Grassmick a également remercié tous ceux qui ont soutenu et fait des dons à Julia’s Junction, ainsi que la PURKIDS Charitable Foundation qui a obtenu une subvention de 100 000 $ pour le projet.

« Merci du fond du coeur. » Melissa Grassmick et sa fille Julia assistent à l’inauguration de Julia’s Junction à West Kelowna. ⁦@KelownaCapNews⁩ pic.twitter.com/5mMSf5L1Nz – Gary Barnes (@GaryBarnes109) 31 juillet 2023

À son tour, la PDG de PURKIDS, April Marten, a remercié les Grassmick pour leurs efforts inlassables.

« Merci d’avoir partagé votre histoire, de nous avoir permis d’apprendre de vos expériences et de nous avoir invités à travailler avec vous pour donner vie à ce rêve. »

Les structures et équipements de jeux de Julia’s Junction sont installés au niveau du sol pour éviter l’utilisation de rampes afin que tous les enfants aient accès et puissent jouer ensemble.

Julia’s Junction est situé dans le Westbank Center Park au 2569 May Street à West Kelowna.

